İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI: 2026 iftar menüsü fiyatları arttı mı, dışarıda iftar menüsü fiyatları ne kadar?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar menüleri de vatandaşların gündeminde. Evde kurulan sofralardan lüks restoranlara kadar fiyatlar dikkat çekiyor. 2026 yılında iftar menüleri ne kadar olacak, dışarıda iftar için ne kadar ödenmesi gerekiyor? İşte merak edilen rakamlar ve detaylar haberin devamında yer alıyor.

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI ARTTI MI?

Evet, İzmir'de hem evde kurulan iftar sofralarının hem de dışarıda sunulan iftar menülerinin fiyatları geçtiğimiz yıla göre belirgin şekilde arttı. Market fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar evde hazırlanan klasik bir iftar sofrasının artık 930 lirayı bulduğunu gösterirken, dışarıda iftar yapmak isteyenler için kişi başı menü fiyatları 450 ila 650 lira arasında değişiyor.

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI YÜZDE KAÇ ARTTI?

Geçen yıl aynı içerikte bir iftar sofrasının maliyeti 650–700 lira bandındaydı. Bu yıl maliyet ortalama 930 liraya çıktığı için artış oranı yaklaşık yüzde 30–40 civarında gerçekleşti.

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI:

Çırağan Palace Kempinski – 7.800 TL

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus – 5.950 TL

Raffles Istanbul – 5.950 TL

Mandarin Oriental Bosphorus – 5.800 TL

Beyti Restaurant – 5.500 TL

Liman Restaurant – 3.900 TL

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

İstanbul'daki lüks iftar seçeneklerinde fiyatı belirleyen sadece yemekler değil; Boğaz manzarası, canlı müzik, açık büfe çeşitliliği, otelin prestiji ve servis kalitesi de öne çıkıyor. Özellikle şehirdeki prestijli otellerde fiyatlar, sunulan deneyim paketiyle doğrudan bağlantılı.

2026 yılında İstanbul'da lüks bir iftar için bütçe aralığı oldukça geniş: 3.000 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Tercihler ise tamamen deneyim beklentisine göre değişiyor; saray ihtişamı mı, modern şehir şıklığı mı, yoksa geleneksel kebap lezzetleri mi? Ramazan sofraları bu yıl da hem lezzeti hem fiyatıyla gündemde olacak.