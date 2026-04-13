Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? SON DAKİKA! 2026 Hurda teşviki şartlar neler, kimler yararlanacak, hangi araçlar alınabilecek?

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren “hurda teşviki” ve “ Ötv indirimi” düzenlemesi, 2026 yılı itibarıyla yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmış durumda. Ekonomi yönetimi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı paket, hem trafikteki yaşlı araçların yenilenmesini hem de yerli otomobil üretiminin desteklenmesini hedefliyor. Peki, hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 2026 Hurda teşviki şartlar neler, kimler yararlanacak, hangi araçlar alınabilecek? Detaylar haberimizde.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Nisan 2026 itibarıyla hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi henüz yasalaşmış değildir. Ancak konu, Meclis’e sunulmak üzere hazırlanan ekonomi paketleri arasında yer almakta ve aktif olarak görüşülmektedir.

Resmî planlamalara göre düzenlemenin:

2026 yılı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması

İlk yarı içerisinde komisyon ve genel kurul süreçlerinden geçmesi

Yasalaşma ihtimalinin yüksek olması öngörülmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, özellikle araç parkının gençleştirilmesi ve karbon salınımının azaltılması hedeflerine odaklanmaktadır.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLAR NELER?

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre hurda teşviki ve ÖTV indirimi kapsamında belirli şartlar öne çıkmaktadır. Bu şartlar hem araç sahiplerini hem de yeni araç alacak vatandaşları kapsamaktadır.

Planlanan temel kriterler şu şekilde sıralanmaktadır:

25 yaş ve üzeri araç sahipleri teşvik kapsamına alınacaktır

Araçların hurdaya ayrılması şartı aranacaktır

Yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması gerekecektir

Yerli üretim oranının en az %40 olması beklenmektedir

ÖTV avantajı sadece belirlenen model ve segmentlerde geçerli olacaktır

Ayrıca paket kapsamında düşük faizli kredi ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin de sunulması planlanmaktadır.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri hedef kitlenin geniş tutulmasıdır. Taslak çalışmaya göre teşvikten yararlanabilecek gruplar şu şekilde belirlenmiştir:

25 yaş ve üzeri araca sahip vatandaşlar

Araçlarını hurdaya ayırmayı kabul eden kişiler

Türkiye’de üretilen sıfır araç satın almak isteyenler

Özellikle 3 çocuklu aileler

Bunun yanı sıra, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında ilk kez araç sahibi olacak aileler de öncelikli gruplar arasında yer almaktadır.

Bu modelle hem aile ekonomisinin desteklenmesi hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Planlanan düzenleme kapsamında ÖTV indirimi ve hurda teşviki ile alınabilecek araçlar belirli kriterlere bağlı olacaktır. Özellikle yerli üretim şartı bu noktada kritik rol oynamaktadır.

Taslak bilgilere göre:

Türkiye’de üretilen otomobiller

Yerli üretim oranı en az %40 olan modeller

Belirlenen segmentteki binek araçlar

Aile kullanımına uygun araç grupları teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Özellikle yerli otomotiv üretiminin desteklenmesi amacıyla, ithal araçların bu kapsam dışında kalması beklenmektedir.