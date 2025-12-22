HURDA ARAÇ TEŞVİKİ VE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ SON DURUM: Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak, şartlar açıklandı mı, hangi araçları kapsıyor?

Türkiye'de otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat kapıda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, ÖTV'siz araç alımının önünü açıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında dar gelirli ailelerden hurda araç sahiplerine kadar geniş bir kesim için avantajlar sunulacak. Peki, Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak, şartlar açıklandı mı? Detaylar...

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ VE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ SON DURUM

ÖTV'siz araç hayali, özellikle 25 yaş üstü hurda araç sahipleri ve çok çocuklu aileler için artık gerçeğe dönüşüyor. Peki, bu teşviklerden kimler yararlanabilecek ve şartlar neler? İşte son durum ve merak edilen tüm detaylar:

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından hazırlanan teşvik paketi, özellikle trafikteki yaşlı araçları yenilemek ve çevreye verilen zararı azaltmak amacıyla hayata geçirilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yasal düzenlemenin 2025 yılı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.

Meclis onayının ardından programın hızla uygulanması ve başvuruların alınması öngörülüyor. Bu süreç, vatandaşların hurda araçlarını ÖTV'siz araç alma avantajına dönüştürmesini mümkün kılacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİK ŞARTLAR AÇIKLANDI MI?

Hurda araç teşvikinden yararlanmak isteyenler için temel şartlar netleşmeye başladı. Program kapsamında öncelikli olarak:

25 yaş ve üzeri araç sahipleri: Sahip oldukları eski araçlarını hurdaya ayırmaları karşılığında ÖTV'siz araç alma hakkı kazanacak.

Dar gelirli aileler: Gelir kriterlerine uygun haneler, teşvikten faydalanabilecek.

Çok çocuklu aileler: 3 ve üzeri çocuğu bulunan aileler için özel ödeme kolaylıkları sunulacak.

Bu şartlarla, hem trafikteki güvenlik riski taşıyan yaşlı araçlar temizlenecek hem de yerli üretim araçların iç pazarda satışı desteklenecek.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Teşvikten yararlanacak araçlar için en kritik kriter, aracın menşeidir. Hazırlanan taslağa göre:

Alınacak araç Türkiye'de üretilmiş olmalı.

Aracın en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.

Bu düzenleme ile hem elektrikli hem de konvansiyonel yerli üretim araçların satışlarının artırılması hedefleniyor. Yabancı menşeli araçlar bu teşvik kapsamında değerlendirilmeyecek.

25 YAŞ ÜSTÜ HURDA ARAÇ SAHİPLERİNE BÜYÜK AVANTAJ

Hurda araç teşviki, özellikle 25 yaş üstü araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Programın temel hedefleri şunlar:

Trafikteki eski ve güvensiz araçların trafikten çekilmesi.

Çevreye zararlı emisyonların azaltılması.

İç pazarda yerli otomobil sirkülasyonunun artırılması.

Böylece hem güvenli hem de çevre dostu araçların kullanımı teşvik edilecek.

3 VE ÜZERİ ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL ÖDEME KOLAYLIĞI

Çok çocuklu aileler için ÖTV'siz araç düzenlemesi, ek finansal avantajlar sunuyor. Sağlanacak kolaylıklar arasında:

Uzun vadeli ödeme seçenekleri

Düşük taksitli kredi imkanları

Esnek geri ödeme planları

Bu destekle, büyük ailelerin sosyal hayata ve iş gücüne katılımı güçlendirilirken, otomobile erişimleri de kolaylaştırılmış olacak.