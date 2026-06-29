HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: Haziranda enflasyon ne olur, beklenti ne yönde? 6 aylık enflasyon tahmini nedir?

Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren Haziran 2026 enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş ve emekli aylığı artışlarının belirlenmesinde esas alınacak enflasyon oranı, bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Haziranda enflasyon ne olur, beklenti ne yönde? 6 aylık enflasyon tahmini nedir? Detaylar...

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Haziran 2026 enflasyon verisi öncesinde piyasalarda en çok takip edilen göstergelerden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi oldu.

Finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan ankete göre, katılımcıların haziran ayına ilişkin aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,52 olarak açıklanmıştı. Haziran döneminde beklentinin yüzde 1,36 seviyesine güncellenmesi, TCMB'nin yayımladığı anket sonuçlarında yer aldı.

Öte yandan mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçmişti.

HAZİRANDA ENFLASYON NE OLUR BEKLENTİ NE YÖNDE?

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler, TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında yer aldı.

Ankete göre katılımcılar, haziran ayında aylık TÜFE artışının yüzde 1,36 olacağını öngördü. Bir önceki ankette yer alan yüzde 1,52 seviyesindeki beklenti ise aşağı yönlü güncellendi.

Kesin enflasyon oranı ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da yayımlayacağı resmi verilerle belli olacak.

Açıklanacak enflasyon rakamları doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazanırken, yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışları da kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

2026 yılının ilk beş ayında açıklanan resmi enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Haziran ayına ilişkin TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aylık enflasyon beklentisi ise %1,36 olarak açıklandı.

Altı aylık kesin enflasyon oranı, haziran ayı verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece yılın ilk yarısına ilişkin toplam enflasyon verisi de resmi olarak kesinlik kazanacak.

HAZİRAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı enflasyon oranını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşacak.