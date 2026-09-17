Hangi şirketlerin fonları alım satıma kapatıldı, neden kapatıldı? (TAM LİSTE) Borsada işleme kapatılan şirketleri hangileri?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yatırım fonları ve kredili işlemlere ilişkin yeni kararlar aldı. Kurul, 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi. Peki, hangi şirketlerin fonları alım satıma kapatıldı? Borsada işleme kapatılan şirketleri hangileri? Detaylar...

HANGİ ŞİRKETLERİN FONLARI ALIM SATIMA KAPATILDI?

SPK tarafından alınan karar kapsamında fonları alım ve satım yönünde işleme kapatılan portföy yönetim şirketleri şöyle sıralandı:

Tera Portföy Yönetimi AŞ

Pusula Portföy Yönetimi AŞ

Hedef Portföy Yönetimi AŞ

Atlas Portföy Yönetimi AŞ

A1 Portföy Yönetimi AŞ

Pardus Portföy Yönetimi AŞ

Bulls Portföy Yönetimi AŞ

Kurulun kararına göre bu şirketlerin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satım işlemlerine kapatıldı.

Burada söz konusu kararın doğrudan bu portföy yönetim şirketlerinin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin kapatılması anlamına gelmediği, SPK açıklamasında belirtilen kapsamın TEFAS'ta işlem gören yatırım fonları olduğu görülüyor.

ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

SPK'nın kararı, listede yer alan 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarını kapsıyor. Buna göre söz konusu fonlar için hem alım hem de satım yönünde işlem kısıtlaması uygulanacak.

SPK ayrıca bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine yönelik karar aldı. Söz konusu tasfiyenin SPK tarafından belirlenecek yöntem doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

BORSADA İŞLEME KAPATILAN ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

SPK'nın söz konusu kararında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisselerinin işleme kapatıldığına ilişkin bir ifade bulunmuyor. Kararın kapsamı, 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemleriyle ilgili.

Bu nedenle kararın kapsamı aktarılırken “Borsada işleme kapatılan şirketler” ile “TEFAS'ta alım satıma kapatılan yatırım fonları” ifadelerinin birbirinden ayrılması gerekiyor.

SPK'nın açıklamasında adı geçen şirketler Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi olarak yer alıyor.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK KORUMA ORANI DEĞİŞTİRİLDİ

SPK'nın aynı kapsamda aldığı bir diğer karar ise kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin oldu.

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi kapsamında, kredili işlemlerde uygulanan özkaynak koruma oranının değiştirilebilmesine karar verildi.

Buna göre kredili işlemler devam ederken asgari yüzde 35 olarak uygulanan özkaynak koruma oranı, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla yüzde 20 olarak uygulanabilecek.

DÜZENLEME 2 EKİM 2026'YA KADAR GEÇERLİ

SPK'nın özkaynak koruma oranına ilişkin düzenlemesinin ikinci bir duyuruya kadar ve 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin kararında ise 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılması ve belirlenen bazı fonların tasfiye edilmesi kararlaştırıldı.

BAZI FONLAR TASFİYE EDİLECEK

Kurulun kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve Kurul açıklamasında unvanları belirtilen yatırım fonlarının tasfiye edilmesi kararlaştırıldı.