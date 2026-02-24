Hamdi Ulukaya, 2026 yılı itibarıyla Forbes verilerine göre servetiyle dünyanın en başarılı girişimcilerinden biri olarak gösterilmektedir. ABD merkezli Chobani markasının kurucusu, sahibi ve CEO'su olan Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya'nın serveti ne kadar, ne iş yapıyor? Detaylar...

HAMDI ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında İliç'de doğmuş, Türk asıllı bir girişimci ve iş insanıdır. ABD'nin en çok satan süzme yoğurt markası Chobani'nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak tanınmaktadır.

Eğitiminin ilk yıllarını Erzincan'da geçiren Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra 1994 yılında İngilizce öğrenmek ve iş dünyasında kendini geliştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Burada edindiği kültürel ve ticari deneyim, onun girişimci yolculuğunun temel taşlarını oluşturmuştur.

Ulukaya'nın iş hayatına adım atışı, 2002 yılında babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurmasıyla başlamıştır. Ancak asıl başarı, 2005 yılında New York eyaletinin kuzeyinde kapatılmış büyük bir yoğurt fabrikasını satın almasıyla gelmiştir.

HAMDI ULUKAYA'NIN SERVETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla Forbes verilerine göre Hamdi Ulukaya'nın serveti yaklaşık 13,6 milyar USD'dir. Bu servetin büyük kısmı, Chobani markasının ABD pazarında elde ettiği olağanüstü başarıdan kaynaklanmaktadır.

Ulukaya, girişimci yaklaşımıyla sadece kendi servetini büyütmekle kalmamış, aynı zamanda şirketin kârının %10'unu çalışanlarıyla paylaşarak iş dünyasında örnek bir model oluşturmuştur. Bu uygulama, onun hem ekonomik başarıyı hem de çalışan memnuniyetini ön planda tuttuğunu göstermektedir.

HAMDI ULUKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Hamdi Ulukaya, Chobani markasının CEO'su olarak Yunan yoğurdu üretim ve pazarlama süreçlerini yönetmektedir. 2005 yılında satın aldığı fabrikada, iki yıl boyunca Yunan yoğurdu tarifleri üzerinde çalıştıktan sonra 2007'de ilk kasalarını Long Island'daki bakkallara göndermiştir.

Chobani'nin ürettiği Yunan tipi yoğurtlar, Amerikan usulü yoğurtlara göre daha düşük şeker içeriği ve yüksek protein seviyeleriyle dikkat çekmektedir. Bu özellikleri sayesinde ürün, kısa sürede raflarda popüler hale gelmiş ve beş yıl içinde yıllık satışları 1 milyar doları aşarak ABD'nin lider yoğurt markası olmuştur.

2013 yılında Ulukaya, uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" seçilmiş, 2016 yılında ise şirketin kârının %10'unu çalışanlarla paylaşma kararıyla iş dünyasında fark yaratmıştır.

Ulukaya, girişimcilik felsefesini ve Chobani'nin kuruluş sürecini anlatan "Anti-CEO Kitabı" başlıklı TED konuşmasıyla da büyük ilgi görmüştür.

HAMDI ULUKAYA KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Ulukaya, 1972 doğumlu olduğundan, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

HAMDI ULUKAYA NERELİ?

Hamdi Ulukaya, İliç doğumludur. Erzincan'da başlayan hayatı, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi ile devam etmiş ve sonrasında ABD'ye taşınarak uluslararası iş dünyasında tanınan bir girişimci olmuştur.

Ulukaya'nın Erzincan kökeni, onun girişimcilik yaklaşımında ve iş ahlakında izlerini göstermektedir. Aileden gelen girişimcilik ruhu, babasının tavsiyeleri ve Türk yoğurt kültürü, Chobani'nin başarısının temel taşları arasında yer almıştır.