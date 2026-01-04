Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son haftalarda gözlenen dalgalı görünüm, yatırımcıların ilgisini yeniden bu alana yöneltmiş durumda. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasında yükselen oynaklık, gümüş fiyatlarının seyrini etkileyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu dönemde yatırımcılar yalnızca güncel fiyat hareketlerini değil, kısa ve orta vadede şekillenebilecek olası senaryoları da dikkatle izliyor. Gümüşe ilişkin öne çıkan gelişmeler ve piyasa beklentileri haberin ayrıntılarında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (4 OCAK GÜNCEL FİYATLAR)

4 Ocak itibarıyla emtia piyasalarından derlenen güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Bigpara, Kobi, Dünya Emtia Borsaları verilerine göre günün ilk saatlerinde gram gümüş alışta 100,34 TL, satışta ise 100,39 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 98,938 TL olduğu göz önüne alındığında, fiyatlardaki artış sınırlı ancak istikrarlı bir yükselişe işaret ediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %1,47 oranında değer kazandı. Bu artış, piyasada temkinli alımların sürdüğünü gösteriyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (4 OCAK)

Alış: 100,34 TL

Satış: 100,39 TL

Önceki Kapanış: 98,938 TL

24 Saatlik Değişim: %1,47

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Gram gümüşte 4 Ocak itibarıyla sınırlı fakat yukarı yönlü bir görünüm öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine ilişkin beklentiler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı yatırımcıların güncel verileri yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.