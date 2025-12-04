Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcıların odağı, "Gram gümüş bugün ne kadar oldu?" ve "Fiyatlarda yükseliş mi yoksa düşüş mü bekleniyor?" sorularına çevrilmiş durumda. Piyasalardaki anlık değişimler, alım–satım yapmak isteyenlerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomik verilerdeki değişim ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, gümüşe olan talebi artırmış durumda. Bu nedenle "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "1 gram gümüş ne kadar?" soruları yeniden gündeme gelirken, gümüş piyasasındaki son tablo ve güncel değerlendirmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

4 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüşün alış ve satış fiyatları güncel piyasa verilerine göre 78 TL bandında seyrediyor. Anlık olarak 1 gram gümüş 78,21 TL seviyesinden işlem görüyor. Ekonomik gelişmeler, ons gümüş hareketleri ve döviz kurundaki değişimler, fiyatlarda kısa sürede dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için hem fırsat hem de risk barındıran bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

  • Açılış: 79,84 TL
  • Önceki Kapanış: 79,84 TL
  • Güncel Fiyat: 78,21 TL
  • Son 24 Saat Değişim: %-2,04
  • Haftalık Değişim: %7,26
  • Aylık Değişim: %22,56
  • Yıllık Değişim: %123,75
  • Son bir ayın en yüksek seviyesi: 03.12.2025 – 80,53 TL
  • Son bir ayın en düşük seviyesi: 05.11.2025 – 63,46 TL

Bu veriler, gümüş fiyatlarının son dönemde önemli bir ivme kazandığını ancak günlük bazda yüksek volatilite sergilediğini gösteriyor. Yatırımcıların kısa vadeli düşüş ve yükselişleri yakından takip etmesi, doğru pozisyon almak açısından önem taşıyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, altına göre daha uygun fiyatlı olması sebebiyle bireysel yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği bir değerli metal olarak öne çıkıyor. Sanayi sektöründeki geniş kullanım alanı, gümüş talebinin canlı kalmasını sağlasa da fiyatların oynak yapısı kısa vadeli dalgalanmaları artırabiliyor.

Bu nedenle:

  • Piyasa hareketlerinin düzenli takip edilmesi,
  • Risk-getiri dengesinin iyi analiz edilmesi,
  • Gerekirse finans uzmanlarından destek alınması
  • yatırım açısından kritik önem taşıyor.

Ekonomik belirsizliklerde alternatif bir güvenli liman olarak görülen gümüş, temkinli ve planlı ilerleyen yatırımcılar için portföyde önemli bir yer edinebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!

Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.