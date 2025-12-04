Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomik verilerdeki değişim ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, gümüşe olan talebi artırmış durumda. Bu nedenle "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "1 gram gümüş ne kadar?" soruları yeniden gündeme gelirken, gümüş piyasasındaki son tablo ve güncel değerlendirmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

4 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüşün alış ve satış fiyatları güncel piyasa verilerine göre 78 TL bandında seyrediyor. Anlık olarak 1 gram gümüş 78,21 TL seviyesinden işlem görüyor. Ekonomik gelişmeler, ons gümüş hareketleri ve döviz kurundaki değişimler, fiyatlarda kısa sürede dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için hem fırsat hem de risk barındıran bir seçenek olmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Açılış: 79,84 TL

Önceki Kapanış: 79,84 TL

Güncel Fiyat: 78,21 TL

Son 24 Saat Değişim: %-2,04

Haftalık Değişim: %7,26

Aylık Değişim: %22,56

Yıllık Değişim: %123,75

Son bir ayın en yüksek seviyesi: 03.12.2025 – 80,53 TL

Son bir ayın en düşük seviyesi: 05.11.2025 – 63,46 TL

Bu veriler, gümüş fiyatlarının son dönemde önemli bir ivme kazandığını ancak günlük bazda yüksek volatilite sergilediğini gösteriyor. Yatırımcıların kısa vadeli düşüş ve yükselişleri yakından takip etmesi, doğru pozisyon almak açısından önem taşıyor.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, altına göre daha uygun fiyatlı olması sebebiyle bireysel yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği bir değerli metal olarak öne çıkıyor. Sanayi sektöründeki geniş kullanım alanı, gümüş talebinin canlı kalmasını sağlasa da fiyatların oynak yapısı kısa vadeli dalgalanmaları artırabiliyor.

Bu nedenle:

Piyasa hareketlerinin düzenli takip edilmesi,

Risk-getiri dengesinin iyi analiz edilmesi,

Gerekirse finans uzmanlarından destek alınması

yatırım açısından kritik önem taşıyor.

Ekonomik belirsizliklerde alternatif bir güvenli liman olarak görülen gümüş, temkinli ve planlı ilerleyen yatırımcılar için portföyde önemli bir yer edinebiliyor.