Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 30 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemde görülen hareketli seyir, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini yeniden bu değerli metale yöneltti. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasında artan oynaklık gümüş fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcılar güncel seviyeleri ve piyasanın olası yönünü yakından izliyor. Gümüşe dair son gelişmeler ve fiyat hareketlerine ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

30 Aralık itibarıyla piyasalardan gelen güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında dalgalı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş 103,27 TL seviyesinden fiyatlanırken, günün açılışı 100,57 TL, önceki kapanışı ise 100,57 TL olarak kaydedildi. Gün içindeki hareketlilik, kısa vadeli oynaklığın sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde %2,68 oranında değişim gösterdi. Haftalık bazda ise yükseliş eğilimini koruyan gümüş, son bir haftada %4,84 oranında artış kaydetti.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Anlık Fiyat: 103,27 TL

103,27 TL Açılış: 100,57 TL

100,57 TL Önceki Kapanış: 100,57 TL

100,57 TL 24 Saatlik Değişim: %2,68

%2,68 Haftalık Değişim: %4,84

%4,84 Aylık Değişim: %33,91

%33,91 Yıllık Değişim: %213,36

AYIN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELERİ

29.12.2025 tarihinde 115,94 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesi görüldü.

01.12.2025 tarihinde 76,83 TL ile ayın en düşük seviyesi test edildi.

Bu geniş bant hareketi, gram gümüşte volatilitenin halen güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadede dalgalı bir görünüm öne çıkarken, aylık ve yıllık bazdaki güçlü yükseliş trendi dikkat çekiyor. Sanayi talebi, küresel emtia fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketler gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olmaları ve orta–uzun vadeli trendleri dikkate alarak hareket etmeleri öneriliyor.