Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 22 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Son dönemde gümüş piyasasında gözlenen sert dalgalanmalar, yatırımcıların odağını yeniden bu değerli metale çevirdi. Küresel ekonomide artan belirsizlikler, faiz ve enflasyon beklentilerindeki değişimlerin yanı sıra arz-talep dengesindeki kırılgan yapı, gümüş fiyatlarındaki hareketliliği daha belirgin hale getiriyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 22 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son haftalarda dikkat çeken dalgalı görünüm, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin ilgisini yeniden bu değerli emtiaya çevirdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarında süren yön arayışı gümüş fiyatlarında oynaklığı artırırken; yatırımcılar "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüş fiyatları önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izler?" sorularına yanıt arıyor. Güncel fiyatlar ve piyasalardaki son gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş, anlık işlemlerde 94,98 TL seviyesinden fiyatlanıyor. Güne 92,49 TL açılışla başlayan gram gümüşte, önceki kapanış 92,51 TL olarak kaydedildi. Son fiyatlamalar, gümüşte yukarı yönlü hareketin güç kazandığına işaret ediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde %2,66 oranında değer kazanırken, haftalık bazda yükseliş %7,96 seviyesine ulaştı. Aylık değişim %39,31, yıllık değişim ise dikkat çekici şekilde %184,03 olarak gerçekleşti.

GRAM GÜMÜŞTE SON DÖNEM SEVİYELERİ

  • Anlık fiyat: 94,98 TL
  • Açılış: 92,49 TL
  • Önceki kapanış: 92,51 TL
  • Son 1 haftalık değişim: %7,96
  • Son 1 aylık değişim: %39,31
  • Son 1 yıllık değişim: %184,03

Gram gümüş, 22.12.2025 tarihinde 95,64 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini görürken, 24.11.2025 tarihinde 67,87 TL ile aynı dönemin en düşük seviyesine gerilemişti.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş; sanayide yoğun kullanımı, küresel talep yapısı ve yatırım aracı olarak altına alternatif görülmesi nedeniyle öne çıkıyor. Ancak fiyatlarda yaşanan hızlı yükseliş ve geri çekilmeler, yatırımcıların temkinli hareket etmesini gerektiriyor. Kısa vadeli dalgalanmalar kadar orta ve uzun vadeli trendlerin de dikkate alınması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

  • Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri
  • Dolar/TL kurundaki değişimler
  • Küresel faiz politikaları ve enflasyon beklentileri
  • Jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki risk algısı

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin korunabileceğine dikkat çekiyor. Güncel seviyelerin yakından takip edilmesi, risk–getiri dengesinin gözetilmesi ve yatırım kararlarının farklı vadelerde değerlendirilmesi, bu süreçte daha sağlıklı adımlar atılmasına yardımcı olabilir.

