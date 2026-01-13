Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 13 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik, gümüşü yeniden yatırımcıların odağına taşıdı. Fiyatlarda görülen dalgalı seyir, bu değerli emtiaya yönelik beklentileri artırırken, piyasaların yönü merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

13 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş, alışta 118,31 TL, satışta ise 118,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 118,07 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fiyatlardaki yukarı yönlü hareket yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerinde yaklaşık %0,27 oranında değer kazandı. Bu sınırlı yükseliş, piyasada temkinli ancak toparlanma eğilimli bir görünümün öne çıktığını gösteriyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Alış: 118,31 TL

Satış: 118,40 TL

Önceki Kapanış: 118,07 TL

24 Saatlik Değişim: %+0,27

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı ancak yukarı yönlü denemelerin sürebileceğine dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine yönelik beklentiler, fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip etmeleri ve temkinli adımlar atmaları öneriliyor.