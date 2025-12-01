Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 1 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yatırımcı ilgisinin artması, gümüş talebini yükseltiyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden gündeme gelirken, gümüşteki son durum ve piyasa güncellemeleri haberin devamında sizleri bekliyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüşün alış fiyatı 77,62 TL, satış fiyatı ise 77,62 TL seviyesinde bulunuyor. Bu değerler, yatırımcıların gümüş alım ve satım işlemlerinde geçerli olan güncel fiyatları yansıtıyor. Gram gümüş, özellikle bireysel yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesinde tercih edilen bir değerli metal olarak öne çıkıyor ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak günlük dalgalanmalar gösterebiliyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Önceki kapanış fiyatı 77,12 TL olan gram gümüş, bugünkü fiyatına göre yaklaşık %0,64 oranında bir artış gösterdi. Haftalık değişim ise %10,68, aylık değişim %17,79 ve yıllık değişim %126,98 olarak kaydedildi. Son bir ayda en yüksek seviye 79,10 TL (01.12.2025) ve en düşük seviye 63,45 TL (04.11.2025) olarak ölçüldü. Bu artış ve değişimler, yatırımcı ilgisi ve piyasa koşullarındaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için popüler bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanımı, gümüşe olan talebin sürekli canlı kalmasına ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha oynak bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat dalgalanmaları görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmeleri, riskleri doğru analiz etmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli bir stratejiyle portföye değer katabiliyor.