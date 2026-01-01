Gökmen Özdenak neden öldü? Futbolcu Gökmen Özdenak kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında vefat etti?

Türk futbolunun hafızasına kazınan, sahadaki başarılarının ardından spor medyasında da güçlü bir kimlik edinen Gökmen Özdenak'ın vefat haberi, 2025 yılının son günlerinde spor dünyasını derin bir yasa boğdu. Galatasaray başta olmak üzere Türk futboluna uzun yıllar emek veren Özdenak'ın yaşamı, kariyeri ve vefat süreci futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor. İşte Gökmen Özdenak'ın hayatına dair merak edilen tüm detaylar…

FUTBOLCU GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolcu bir aileden gelen Özdenak, genç yaşlardan itibaren futbolla iç içe büyüdü. Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun zekâsı ve skora katkı sağlayan performansıyla kısa sürede dikkat çekti.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde özellikle Galatasaray formasıyla özdeşleşen Gökmen Özdenak, sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdıran oyuncular arasında yer aldı. Aktif futbol yaşamını noktaladıktan sonra ise spor yazarlığı ve televizyon programlarında futbol yorumculuğu yaparak Türk spor kamuoyunda etkili bir figür olmayı sürdürdü.

GÖKMEN ÖZDENAK NERELİ?

Gökmen Özdenak, doğma büyüme İstanbulludur. İstanbul'un futbol kültürüyle yoğrulan semtlerinde yetişen Özdenak, bu kentin futbol geleneğini sahaya yansıtan isimlerden biri olarak anıldı.

GÖKMEN ÖZDENAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gökmen Özdenak'ın futbolculuk kariyeri iki kulüp üzerinden şekillendi:

İstanbulspor

Galatasaray

Henüz 20 yaşındayken Galatasaray forması giymeye başlayan Özdenak, tam 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı kulübe hizmet etti. Bu süreçte:

4 Türkiye Ligi şampiyonluğu

2 Türkiye Kupası

kazanarak Galatasaray tarihinin önemli başarılarında pay sahibi oldu.

1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine geçen Özdenak, aynı zamanda A Milli Takım formasını da 14 kez giydi.

Ailesi de Türk futbolunda iz bırakmıştı. Kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray forması giyerek kulüp tarihine geçen futbolcular arasında yer aldı.

GÖKMEN ÖZDENAK KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

22 Haziran 1947 doğumlu olan Gökmen Özdenak, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, 78 yaşında hayatını kaybetti.

GÖKMEN ÖZDENAK NEDEN ÖLDÜ?

Gökmen Özdenak'ın vefatına ilişkin edinilen bilgilere göre, Özdenak uzun süredir KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele ediyordu.

29 Aralık Pazartesi günü evinde aniden rahatsızlanan Özdenak'ın yaklaşık 40 dakika boyunca hayati tehlike yaşadığı, yapılan ilk müdahalelerle hayata döndürüldüğü açıklandı. Ardından entübe edilerek yoğun bakıma alınan Özdenak, hastanedeki tüm çabalara rağmen 31 Aralık 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.