Gentaş Kimya (GENKM) halka arz tarihleri: GENKM halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu, 25 Şubat 2026 tarihli bülteninde Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ ile Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin ilk halka arzına onay verdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcıların merak ettiği konular arasında; Gentaş Kimya (GENKM) halka arz ne zaman, fiyatı, lot sayısı ve katılım endeksine uygunluğu öne çıkıyor. Peki, Gentaş Kimya (GENKM) halka arz ne zaman? GENKM halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte tüm detaylar.

GENTAŞ KİMYA (GENKM) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gentaş Kimya'nın halka arzı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa üzerinden gerçekleştirilecek. Halka arz, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde, 'Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış' yöntemiyle yapılacak.

Yatırımcılar bu tarihler arasında, GENKM kodu ile hisse talebinde bulunabilecek ve paylarını sabit fiyat üzerinden alma şansı elde edecek. Bu süreç, halka arzın şeffaf ve planlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

GENKM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arzda pay başına fiyat 11 TL olarak belirlenmiş durumda. Sabit fiyat uygulamasıyla yatırımcılar, taleplerini toplama döneminde doğrudan fiyat üzerinden hesaplayabilecek. Bu sayede, piyasadaki dalgalanmalardan bağımsız, sabit ve önceden belirlenmiş bir değer üzerinden yatırım yapılabilecek.

GENKM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gentaş Kimya'nın çıkarılmış sermayesinin 525 milyon TL'den 609 milyon TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu çerçevede;

Sermaye artırımı: 84 milyon TL

Ortak satışı: 40,8 milyon TL

Toplam halka arz: 124,8 milyon TL

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %20,5 olacak ve toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olarak hesaplanıyor. Bu rakam, yatırımcılar için önemli bir referans niteliğinde. Halka arzda dağıtılacak lot sayısı 124.845.000 olarak belirlenmiş durumda.

GENKM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gentaş Kimya payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek ve katılım endeksine uygun olacak. Bu durum, yatırımcılar açısından hem likidite hem de kurumsal yatırım fırsatları açısından önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Katılım endeksine uygunluğu sayesinde, paylar faizsiz yatırım fonları ve Katılım Endeksi'ni takip eden portföyler için uygun hale geliyor.

GENKM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Gentaş Kimya'nın halka arzı, yatırımcıların erişimine Borsa İstanbul aracılığıyla sunulacak ve Deniz Yatırım liderliğinde çeşitli yatırım kuruluşları üzerinden talep toplanacak. Katılım sağlayacak yatırımcılar, kendi aracı kurumları üzerinden GENKM kodu ile pay talebinde bulunabilecek.

GENKM HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket açıklamasına göre, halka arzdan elde edilecek gelir, stratejik olarak dört ana alanda kullanılacak:

%45-55: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

%15-25: Yeni pazarlara erişimin artırılması

%15-25: Finansal borçluluğun azaltılması

%5-15: Ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Bu dağılım, şirketin büyüme hedefleri ve operasyonel sürdürülebilirlik planlarıyla uyumlu bir şekilde tasarlanmış.

GENTAŞ KİMYA'NIN FAALİYET ALANI VE HEDEFLERİ

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, şirketin 2000 yılından bu yana kimya sektöründe istikrarlı şekilde faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Şirketin Dilovası GEBKİM bölgesindeki 65 bin metrekarelik modern tesislerinde;

Formaldehit

Formaldehit bazlı reçine

Akrilik levha

üretimi gerçekleştiriliyor. Ürünler; inşaat, mobilya, otomotiv, metal döküm, ilaç ve sağlık sektörlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

ŞİRKETTEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, halka arz sürecinin şirketin şeffaflık, kurumsallaşma ve müşteri odaklı büyüme vizyonunun doğal bir uzantısı olduğunu belirtti. Aydın, "25 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz disiplinli çalışmalar bizi bu noktaya taşıdı. Halka arz süreci, yatırımcılarımızla buluşmamızın önemli bir adımı olacak" ifadelerini kullandı.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.