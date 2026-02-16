Haberler

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Levent Şahin kimdir? Levent Şahin hangi takımları çalıştırdı?

Güncelleme:
Süper Lig'de sezonun kritik virajına girilirken başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliği kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Metin Diyadin ile yolların tek taraflı fesih yoluyla ayrılmasının ardından yönetim, yeni teknik adam arayışını kısa sürede sonuçlandırdı ve Levent Şahin ile prensip anlaşmasına vardı. Peki, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Levent Şahin kimdir? Levent Şahin hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de yeni sezon planlaması sürerken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği teknik direktör değişikliğiyle gündeme oturdu. Kulüp yönetimi, deneyimli teknik adam Metin Diyadin ile yolların tek taraflı fesih yoluyla ayrılmasının ardından rotasını Levent Şahin'e çevirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde tarafların prensipte anlaşma sağladığı açıklandı. Peki, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Levent Şahin kimdir? Levent Şahin hangi takımları çalıştırdı? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

Levent Şahin, Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı, uzun yıllar teknik ekiplerde görev almış deneyimli bir antrenördür. 20 Eylül 1973 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Şahin, futbol kariyerinin ardından antrenörlük alanında uzmanlaşarak özellikle yardımcı antrenörlük görevleriyle dikkat çekti.

Sahadaki disiplin anlayışı, taktik organizasyona verdiği önem ve detaycılığı ile bilinen Şahin, farklı teknik adamlarla çalışarak geniş bir futbol perspektifi kazandı. Yardımcı antrenörlük kariyerinde; Fatih Terim, Abdullah Avcı, Ümit Özat, Jürgen Röber ve Samet Aybaba gibi önemli isimlerle aynı teknik ekipte yer aldı.

Bu süreç, onun hem oyun planı oluşturma hem de oyuncu yönetimi konusunda ciddi bir birikim edinmesini sağladı. Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına varılması, Şahin'in kariyerinde yeni bir teknik direktörlük sayfası olarak öne çıkıyor.

LEVENT ŞAHİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri "Levent Şahin hangi takımları çalıştırdı?" sorusu oldu. Şahin'in kariyeri hem teknik direktörlük hem de yardımcı antrenörlük deneyimlerini kapsıyor.

Öne çıkan görevleri şu şekilde sıralanıyor:

Adanaspor (2016-2017 sezonu): Teknik direktör olarak görev yaptı ve takımın başında sahaya çıktı.

Galatasaray (2018-2021): Yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

İskenderunspor (2022-2023 sezonu): Teknik direktör olarak çalıştı.

Al Shabab: Suudi Arabistan temsilcisinde yardımcı antrenörlük yaptı.

Ayrıca kariyeri boyunca Bursaspor, Ankaraspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor gibi kulüplerde de çeşitli teknik görevler üstlendi. Bu tablo, Levent Şahin'in hem Türkiye'de hem de yurt dışında deneyim kazandığını gösteriyor.

Çeşitli futbol kültürlerini tanıması ve farklı oyun anlayışlarını yakından gözlemlemesi, onu çok yönlü bir teknik adam profiline taşıdı.

LEVENT ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Levent Şahin, 20 Eylül 1973 doğumludur ve 52 yaşındadır.

LEVENT ŞAHİN NERELİ?

Levent Şahin, Balıkesir doğumludur.

