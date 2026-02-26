Galatasaray, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda gösterdiği etkileyici performansla Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayarak sezon başında UEFA'dan önemli bir gelir elde etti. Peki, Galatasaray UEFA'dan ne kadar kazandı? Juventus'u eleyen Galatasaray ne kadar kazandı? Detaylar...

GALATASARAY UEFA'DAN NE KADAR KAZANDI?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kasasına koydu. Grup etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak performans primlerinden 7 milyon euro, ligdeki derecesi sayesinde de 5,08 milyon euro gelir elde etti. Ayrıca UEFA yayın havuzu değerlemesinden ortalama 8,41 milyon euro ve UEFA katsayı kaleminden 2,42 milyon euro kazandı. Son 16 turuna kalmasıyla ek 1 milyon euro daha elde eden Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk bir ödüle de hak kazandı.

Tüm bu gelir kalemlerinin toplamı ile Galatasaray, 2025/26 sezonunda UEFA'dan 53,5 milyon euro kazanmış oldu.

JUVENTUS'U ELEYEN GALATASARAY NE KADAR KAZANDI?

Galatasaray'ın bu sezonki en dikkat çeken başarısı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalması oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta deplasmanda Juventus karşısında normal süresi 3-0 yenik kapansa da, uzatmalar sonunda Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle turu geçmeyi başardı.

Bu zafer, sadece sportif anlamda değil, mali açıdan da Galatasaray'a büyük katkı sağladı. Juventus'u eleyen takım olarak sarı-kırmızılılar, UEFA'dan 11 milyon euroluk özel ödülü aldı. Bu gelir, Galatasaray'ın toplam UEFA gelirini 53,5 milyon euroya yükseltti.

GALATASARAY'IN UEFA GELİRİNİN GELECEĞİ

Galatasaray, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Eğer sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselmeyi başarırsa, UEFA'dan ekstra 12,5 milyon euro, yarı finale çıkarsa 15 milyon euro, final oynarsa 18,5 milyon euro ve şampiyon olursa ayrıca 6,5 milyon euro kazanabilecek.

Bu rakamlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki sportif başarısını ekonomik anlamda da pekiştirmesini sağlayacak ve kulübün finansal gücünü önemli ölçüde artıracak.