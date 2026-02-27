Galatasaray Liverpool arasında geçen tüm maçlar ve skorlar: Galatasaray Liverpool maçları kaç kaç bitti, nasıl sonuçlandı?

İngiliz futbolunun devlerinden Liverpool, yarın Galatasaray'ın evine konuk olacak. İki takım, Avrupa arenasında daha önce dört kez karşı karşıya gelmişti ve yarın oynanacak maç ile birlikte beşinci kez kozlarını paylaşacaklar. Ancak 30.09.2025'te oynanan son karşılaşmada Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek üstünlük sağladı. Peki, diğer Galatasaray Liverpool maçları kaç kaç bitti, nasıl sonuçlandı? Haberimizde Galatasaray Liverpool arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlar, hangi maçların nasıl sonuçlandığı, istatistikler ve öne çıkan detaylarıyla kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz.

GALATASARAY LIVERPOOL ARASINDA GEÇEN TÜM MAÇLAR VE SKORLAR

Galatasaray ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar iki kez eşleşti ve toplam dört karşılaşma oynandı. 30.09.2025'teki karşılaşma ise iki takımın Avrupa arenasındaki beşinci mücadelesi olarak tarihe geçti. İstatistikler, iki takımın birbirine karşı oldukça dengeli olduğunu gösteriyor:

Toplam maç: 5

Galibiyet: 2 Galatasaray

Beraberlik: 2

Liverpool galibiyeti: 1

İlk eşleşme 2001-2002 sezonunda gerçekleşti. Grup aşamasının ikinci turunda İngiltere'de oynanan maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı ve bu kez Galatasaray, kendi evinde rakibini mağlup ederek dengeyi sağladı. 2025'teki karşılaşmada ise Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek üstünlüğünü korudu.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ NASIL SONUÇLANDI?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki tüm maçların detaylı sonuçları şöyle:

20 Şubat 2002 – Liverpool 0-0 Galatasaray

İlk karşılaşma İngiltere'de oynandı ve gol sesi çıkmadı. Her iki takım da dengeli bir mücadele sergileyerek sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

26 Şubat 2002 – Galatasaray 1-1 Liverpool

İstanbul'da oynanan rövanş maçında gol perdesi açıldı ancak her iki taraf da birer golle yetinerek 1-1'lik skorla tamamlandı.

27 Eylül 2006 – Liverpool 3-2 Galatasaray

Grup aşamasında İngiltere'de oynanan maçta Liverpool, rakibini 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Galatasaray, mücadeleye rağmen deplasmanda sahadan yenik ayrıldı.

5 Aralık 2006 – Galatasaray 3-2 Liverpool

İstanbul'da oynanan rövanş maçında ise Galatasaray, Liverpool'a aynı skorla karşılık vererek hem galibiyeti aldı hem de iki takım arasındaki istatistikleri dengeledi.

30 Eylül 2025 – Galatasaray 1-0 Liverpool

Son karşılaşmada Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı ve rekabette bir adım öne geçti.

Bu sonuçlarla birlikte iki takım arasındaki 5 maçlık süreç, 2 Galatasaray galibiyeti, 1 Liverpool galibiyeti ve 2 beraberlik şeklinde özetlenebilir.