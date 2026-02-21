Süper Lig'in 23. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak Konyaspor – Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacağı Konyaspor karşısında sahaya güçlü bir kadro ile çıkmayı planlıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri ve maç kadrosu! Konyaspor–Galatasaray maçında kimler eksik, sakat? Detaylar...

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ VE MAÇ KADROSU!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma için nefesler tutuldu. Konya'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor – Galatasaray mücadelesi, hem ligdeki sıralama hem de takımların form durumları açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki liderliğini sürdürmek için bu maçta sahaya güçlü bir kadro ile çıkmayı hedefliyor.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverler için kritik bir bilgi: Konyaspor – Galatasaray maçı, 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleşecek. Yardımcılık görevlerini Furkan Ürün ve Samet Çavuş üstlenecek.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler için yayın detayı ise şöyle: dev mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hem Konyaspor hem de Galatasaray taraftarları, bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmamak için saat 20.00'de ekran başında olacak.

KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktörün planlamasıyla sahaya çıkması beklenen Konyaspor kadrosu, ligdeki istikrarını sürdürmeyi hedefliyor. İşte muhtemel 11:

Kaleci: Bahadır

Defans: Andzouana, Nagalo, Adil, Arif

Orta Saha: Deniz, Melih, Berkan, Olaigbe, Kramer

Forvet: Muleka

Konyaspor, özellikle orta saha ve hücum hattında etkili oyuncularıyla Galatasaray karşısında dikkat çekecek bir oyun planı geliştirecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki liderliğini sürdürmek için sahaya güçlü bir kadro ile çıkacak. Galatasaray teknik heyeti, maç öncesi önemli bir karar aldı: Sağ dizinde ağrıları bulunan yıldız golcü Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Boey, Singo, Abdülkerim, Eren

Orta Saha: Sara, Torreira, Sane, Yunus

Forvet: Barış Alper, Icardi

Savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eğer bu maçta kart görürse, bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY'IN LİG PERFORMANSI

Galatasaray, geride kalan 22 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 55 puan topladı. Ligde haftaya, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak girdi. Bu istatistikler, sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor karşısında galibiyet hedefini ne kadar önemsediklerini gözler önüne seriyor.