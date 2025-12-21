Haberler

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında bugün RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik mücadelede takımın galibiyet alarak liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmesini ve ligin ilk yarısını 1. sırada tamamlamasını bekliyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçında kimler eksik, cezalı? Osimhen, Uğurcan Çakır, Singo, Lemina Galatasaray Kasımpaşa maçında neden yok? Detaylar haberimizde

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında bugün RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen bu karşılaşma, sarı-kırmızılıların galibiyet alması durumunda liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmesi ve ligin ilk yarısını 1. sırada tamamlamayı garantilemesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçında kimler eksik, cezalı? Osimhen, Uğurcan Çakır, Singo, LeminaGalatasaray Kasımpaşa maçında neden yok? Teknik ekip ve taraftarlar, özellikle Singo, Lemina, Osimhen, Jakobs ve Uğurcan Çakır'ın neden forma giymediğini merak ediyor. İşte detaylı bilgiler:

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI?

Galatasaray, Kasımpaşa karşısına çıkarken toplamda 5 kilit oyuncusundan yoksun olacak. Bu eksikler hem takımın oyun planını hem de taraftarların beklentilerini etkileyebilir. Eksik oyuncuların durumu şu şekilde:

Singo – Sakatlık

Lemina – Milli takım görevi

Osimhen – Milli takım görevi

Jakobs – Milli takım görevi

Uğurcan Çakır – Sakatlık sonrası dinlendirme

Bu eksikler, Galatasaray'ın sahaya çıkacak kadrosunu yeniden şekillendirecek ve teknik ekibin alternatif stratejiler geliştirmesini zorunlu kılacak.

OSIMHEN GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Nedeni ise 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak üzere milli takımıyla birlikte kampta bulunması.

Osimhen'in yokluğu sadece Süper Lig maçını değil, aynı zamanda Galatasaray'ın Süper Kupa maçlarını da etkiliyor. Teknik ekip, Osimhen'in fiziksel ve mental hazırlığını riske atmamak için oyuncuyu milli takım görevi süresince dinlendirme kararı aldı.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisi tamamlanmış olsa da, sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle teknik ekip riske girmemeyi tercih etti.

Bu karar doğrultusunda, deneyimli kaleci Kasımpaşa maçında forma giymeyecek ve sarı-kırmızılıların kalesi geçici olarak diğer kaleciye emanet edilecek. Bu, takım savunmasının uyumunu test edecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SINGO GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Wilfried Singo, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontroller sonucunda sol arka adale grubunda "2 tip C strain" yani hem zorlanma hem de kanama tespit edildi.

Sakatlığı halen devam eden Fildişili oyuncu, teknik ekibin tedbirli yaklaşımı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giymeyecek. Singo'nun sahalara dönüşü, Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçına denk gelebilecek.

LEMINA GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Lemina, Osimhen ve Jakobs, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak üzere ülkelerine gitmiş durumda. Bu nedenle Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa karşısında görev alamayacaklar.

Lemina'nın yokluğu, orta sahadaki yaratıcı oyun ve top kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Galatasaray teknik ekibi, alternatif oyuncularla bu boşluğu doldurmaya çalışacak.

JAKOBS GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK?

Jakobs da aynı şekilde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray - Kasımpaşa maçında sahada yer alamayacak. Bu durum, sol bek ve kanat savunmasında teknik ekibin rotasyon yapmasını zorunlu kılıyor.

Dilara Yıldız
title