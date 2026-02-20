Galatasaray - Göztepe maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Avrupa'daki kritik mücadelesi Süper Lig takvimini de etkileyebilir mi? Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği avantaj sonrası gözler şimdi lig programına çevrildi. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise Galatasaray - Göztepe maçının ertelenip ertelenmediği. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Süper Lig'de 27. haftada oynanması planlanan Göztepe maçı ileri bir tarihe ertelenecek. Henüz resmi bir erteleme kararı açıklanmış değil; erteleme, sarı-kırmızılıların tur atlaması durumunda devreye girecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mevcut takvime göre Galatasaray – Göztepe karşılaşmasının 18 Mart'ta oynanması planlanıyor. Ancak Avrupa kupalarında son 16 turuna kalınması halinde maçın tarihi değişecek ve yeni tarih daha sonra ilan edilecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Erteleme ihtimali, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi durumunda ortaya çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarında son 16 turuna kalan takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerine denk gelen 27. hafta lig maçlarının ileri bir tarihe alınacağını duyurmuştu.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Şu anki resmi programda karşılaşma 18 Mart tarihinde görünüyor. Tur atlanması halinde ise maçın yeni tarihi federasyon tarafından ayrıca açıklanacak.