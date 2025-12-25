Futbolcu Sebastian Hertner neden öldü? Sebastian Hertner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oyuyor?

Karadağ'ın ünlü kayak merkezi Savin Kuk'ta meydana gelen feci teleferik kazasında, eski Alman futbolcu Sebastian Hertner hayatını kaybetti. Stuttgart, Darmstadt ve Türkgücü gibi kulüplerde forma giymiş olan Hertner Sebastian Hertner neden öldü? Sebastian Hertner kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FUTBOLCU SEBASTIAN HERTNER NEDEN ÖLDÜ?

Karadağ'ın ünlü kayak merkezi Savin Kuk'ta 21 Aralık 2025 Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan feci teleferik kazası, futbol dünyasını derinden sarstı. Eski Alman futbolcu Sebastian Hertner, eşiyle birlikte çift kişilik telesiyeje bindikleri sırada bir anda halattan kopan koltuk nedeniyle yaklaşık 70 metre yükseklikten yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı; bacağında kırıklar ve psikolojik travma yaşadığı bildirildi. Kazada aynı hatta bulunan en az üç turist daha telesiyejde uzun süre mahsur kaldı fakat başarılı bir kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Olay sonrası kayak merkezi geçici olarak kapatılırken, Karadağlı yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Teknik ön inceleme raporları kazanın, telesiyejdeki kabinlerin halattan kopması ve arkasındaki koltukla çarpışmasının ardından meydana geldiğini gösteriyor. Bu çarpışma sebebiyle Hertner koltuktan fırlayarak büyük bir yükseklikten zemine düştü. Kesin nedenin açıklanması ve sorumluların belirlenmesi için montenegrin yetkililer kapsamlı teknik ve adli soruşturma sürdürüyor.

SEBASTIAN HERTNER KİMDİR?

Sebastian Hertner, 2 Mayıs 1991'te Almanya'nın Leonberg kentinde doğmuş başarılı bir profesyonel futbolcuydu. Futbol kariyerine VfB Stuttgart altyapısında başlayarak dikkat çeken Hertner, Almanya genç milli takımlarında da yer aldı ve kariyeri boyunca bir dizi önemli kulüpte forma giydi.

Hertner'in futboldaki yolculuğu şu şekilde özetlenebilir:

VfB Stuttgart II'de altyapıdan yetişip 3. Lig'de forma giydi.

Schalke 04 II, 1860 München, Erzgebirge Aue ve SV Darmstadt 98 gibi kulüplerde özellikle 2. Bundesliga'da mücadele etti.

Üst düzey liglerde forma giyemesine rağmen Almanya genç millî takımlarında görev alarak 19'dan fazla maçta ülkesini temsil etti.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ETSV Hamburg'un kaptanlığını üstlendi ve amatör liglerde futbola devam etti.

SEBASTIAN HERTNE KAÇ YAŞINDA?

Sebastian Hertner, trajik şekilde hayatını kaybettiği sırada 34 yaşındaydı. 2 Mayıs 1991 doğumlu olan futbolcu, Savin Kuk kayak merkezinde meydana gelen talihsiz teleferik kazasında yaşama veda etti.

SEBASTIAN HERTNER NERELİ?

Sebastian Hertner, Almanya'nın Leonberg şehrinde doğdu ve büyüdü. Baden-Württemberg eyaletinin bir parçası olan Leonberg'de başlayan futbol yolculuğu, Almanya'nın farklı profesyonel kulüplerinde oyun deneyimleriyle sürdü.