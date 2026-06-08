Fransa Kuzey İrlanda maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fransa Kuzey İrlanda kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇ ÖZETİ

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FRANSA KUZEY İRLANDA ÖZET

Fransa Kuzey İrlanda maç özetini maçın ardından S Sport Plus resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Kuzey İrlanda maçı 2-0'lık Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa Kuzey İrlanda maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.