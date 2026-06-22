Fransa Irak hangi kanalda? Fransa Irak maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fransa Irak Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Irak maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Irak maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Irak maçı yayın bilgisi haberimizde...

FRANSA IRAK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Irak maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fransa Irak maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

FRANSA IRAK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Irak maçı, Philadelphia'da, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak.