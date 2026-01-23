Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansının ardından transferde de iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor. Son dönemde sarı-lacivertli taraftarların gündemine gelen isim ise Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim'da forma giyen genç forvet Fisnik Asllani. Peki, Fisnik Asllani kimdir, kaç yaşında, nereli? Fisnik Asllani hangi takımda oynuyor, mevki ne? Fisnik Asllani Fenerbahçe'ye mi geliyor? Detaylar...

FISNIK ASLLANI KİMDİR?

Fisnik Asllani, 8 Ağustos 2002 doğumlu genç ve yetenekli bir futbolcudur. Profesyonel kariyerine Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim'da forvet olarak devam etmektedir. Futbolculuk yolculuğuna küçük yaşta başlayan Asllani, hem Almanya genç milli takımlarında hem de Kosova U17 milli takımında forma giymiştir. Almanya genç milli takımlarında iki hazırlık maçında görev alan Asllani, daha sonra Kosova milli takımına dönmüştür.

Fisnik Asllani, fiziksel yetenekleri, hızlı oyun stili ve golcülük yeteneği ile dikkat çekmektedir. Sahada sadece skorer kimliği ile değil, takım oyununa yaptığı katkılarla da ön plana çıkmaktadır.

FISNIK ASLLANI KAÇ YAŞINDA?

Fisnik Asllani 8 Ağustos 2002 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

FISNIK ASLLANI NERELİ?

Fisnik Asllani, Kosova asıllı bir futbolcudur. Ancak Almanya'da doğup büyümesi ve futbol eğitimini burada alması, onun oyun tarzına hem Kosova hem de Alman futbol kültürünün etkilerini katmıştır.

Küçük yaşta BFC Dynamo akademisinde futbol eğitimi alan Asllani, sekiz yıl süren akademi deneyiminin ardından Union Berlin'e transfer olmuştur. Bu süreç, onun teknik ve taktiksel gelişimi için önemli bir basamak olmuştur.

FISNIK ASLLANI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2026 itibarıyla Fisnik Asllani, Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim'da forma giymektedir. Kariyeri boyunca kiralık olarak farklı takımlarda da görev almıştır:

31 Ağustos 2023'te Avusturya Bundesliga ekibi Austria Wien'e sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı.

23 Temmuz 2024'te Alman 2. Bundesliga takımı SV Elversberg'e kiralık olarak transfer oldu.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla toplam 27 karşılaşmaya çıkan Asllani, 6 gol ve 2 asist ile dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

FISNIK ASLLANI MEVKİ NE?

Fisnik Asllani, saha içinde forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Gol yollarındaki etkinliği ve hızlı oyun anlayışı, onu takımının kritik maçlarında vazgeçilmez bir oyuncu yapmaktadır.

FISNIK ASLLANI FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Trendyol Süper Lig'de kayıpsız yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde sosyal medyada Fisnik Asllani'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Asllani için bir teklif hazırlığı yaptığı konuşulsa da resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Fisnik Asllani'nin Bundesliga'daki performansı, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin ilgisini çekebilecek seviyededir. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, sezonun ilerleyen dönemlerinde netlik kazanacaktır.