Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi? Kornerden ofsayt olur mu? Köşe vuruşunda ofsayt olur mu?

Futbolun en çok tartışılan ve çoğu zaman yanlış yorumlanan kurallarından biri olan ofsayt, özellikle kritik maçlarda gündemin merkezine oturuyor. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan bir pozisyon ise bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Taraftarların en çok merak ettiği soruların başında ise “kornerden ofsayt olur mu?” ve “Fenerbahçe’nin golü neden iptal edildi?” geliyor.

KORNERDEN OFSAYT OLUR MU?

Futbol oyun kuralları, bazı özel durumlarda ofsayt ihlalini tamamen devre dışı bırakır. Bu istisnaların başında ise köşe vuruşları gelir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu için yayımladığı Oyun Kuralları Kitapçığı’nda yer alan 11. maddeye (Ofsayt) göre:

Bir oyuncu, topu doğrudan köşe vuruşundan alıyorsa ofsayt sayılmaz. Oyuncunun konumu ne olursa olsun, bu ilk temas ofsayt ihlali oluşturmaz.

Bu kuralın temel amacı, duran toplarda hücum çeşitliliğini artırmak ve oyunun akışkanlığını korumaktır. Dolayısıyla bir futbolcu, kornerden gelen topu kaleye en yakın noktada bile alsa, bu pozisyon tek başına ofsayt değildir.

Ancak burada kritik bir detay vardır:

Topun doğrudan köşe vuruşundan gelmesi gerekir. Eğer top başka bir oyuncuya temas ettikten sonra paslaşma devam ederse, artık standart ofsayt kuralları geçerli hale gelir.

HANGİ DURUMLARDA OFSAYT İHLALİ YOKTUR?

Ofsayt kuralının uygulanmadığı durumlar sadece kornerle sınırlı değildir. Güncel futbol kurallarına göre aşağıdaki üç durumda oyuncular ofsayt nedeniyle cezalandırılmaz:

Korner (köşe vuruşu)

Taç atışı

Kale vuruşu

Bu üç durumda ortak nokta, topun oyuna “duran top” şeklinde sokulmasıdır. Özellikle korner organizasyonlarında hücum oyuncularının rakip savunmanın arkasına sarkarak avantaj elde etmesinin önü bu sayede açılır.

Örneğin:

Bir oyuncu kornerden gelen topu doğrudan alıp gol atarsa, gol geçerlidir.

Ancak top başka bir oyuncuya değip yön değiştirirse, ikinci pozisyonda ofsayt değerlendirmesi yapılır.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 56. dakikasında yaşanan pozisyon, ofsayt kuralının en ince detaylarını yeniden gündeme taşıdı.

Pozisyonun gelişimi şu şekildeydi:

Fenerbahçe köşe vuruşu kazandı.

Köşe vuruşu hızlı kullanıldı ve top Nene’ye oynandı.

Nene, topu tekrar Guendouzi’ye aktardı.

Guendouzi ortasını yaptı.

Gökhan Sazdağı topu kendi kalesine gönderdi.

İlk bakışta pozisyon bir korner organizasyonu gibi görünse de VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi. Bunun nedeni ise kritik bir kural detayı:

Top, köşe vuruşundan doğrudan gol pozisyonuna dönüşmedi.

Arada paslaşma gerçekleştiği için artık ofsayt değerlendirmesi devreye girdi.

VAR incelemesinde Guendouzi’nin, top kendisine tekrar geldiği anda ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi. Bu nedenle:

Pozisyon “korner istisnası” kapsamından çıktı. Standart ofsayt kuralı uygulandı. Gol geçersiz sayıldı.