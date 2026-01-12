Fenerbahçe taraftarları için özel olarak hazırlanan yağmurluklar, Turkcell Süper Kupa finalinde gündem yaratmıştı. 2025 sezonunun ilk önemli kupasını Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek müzesine götüren sarı-lacivertli ekip, taraftarını yağmur ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sağanak ve rüzgarın etkili olduğu o gece, taraftarlar için hazırlanan Fenerbahçe yağmurlukları, hem işlevselliği hem de tasarımıyla dikkat çekti.Peki, Fenerbahçe yağmurluk fiyatları ne kadar? Fenerium yağmurluk fiyatı ne kadar? GS FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa mı çıktı? Detaylar...

FENERBAHÇE YAĞMURLUK FİYATLARI NE KADAR?

Yönetim, stadyumda dağıtılan bu özel yağmurluklar için ciddi bir yatırım yaptığını duyurdu. Taraftarların merak ettiği en önemli konulardan biri ise bu yağmurlukların fiyatı oldu.

Fenerbahçe yağmurluk fiyatları resmi kaynaklara göre 249,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, kalite ve dayanıklılığı göz önünde bulundurulduğunda, taraftarlar için oldukça makul bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Üstelik stadyum dışında da kullanılabilen bu yağmurluklar, Fenerbahçe markasının lisanslı ürünleri arasında yer alıyor ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor.

FENERİUM YAĞMURLUK FİYATI NE KADAR?

Fenerium mağazalarında satışa sunulan Fenerbahçe yağmurlukları, taraftarlar için sadece stadyum deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Online ve fiziksel mağazalardan temin edilebilen bu ürünler, özellikle yağmurlu günlerde taraftarların ilk tercihi oluyor.

Fenerium yağmurluk fiyatı da resmi açıklamalara göre 249,90 TL olarak sabitlenmiş durumda. Lisanslı ürün statüsünde olan bu yağmurluklar, dayanıklı kumaşı ve Fenerbahçe logosu ile dikkat çekiyor. Ayrıca Fenerium tarafından sunulan farklı beden seçenekleri ve limited edition modeller, koleksiyon değeri açısından da büyük önem taşıyor.

GS FB SÜPER KUPA MAÇINDA DAĞITILAN YAĞMURLUK SATIŞA MI ÇIKTI?

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe yönetimi tarafından taraftarlara dağıtılan yağmurluklar, maçı izleyenler tarafından büyük ilgi görmüştü. Peki, bu yağmurluklar maçtan sonra satışa sunuldu mu?

Fenerbahçe Kulübü ve Fenerium yetkilileri, dağıtılan yağmurlukların özel bir kampanya kapsamında stadyumda ücretsiz verildiğini ve sınırlı sayıda üretildiğini açıkladı. Dolayısıyla, GS-FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurlukların tamamının satışa çıkması söz konusu değil. Ancak Fenerium tarafından benzer modellerin mağazalarda ve online platformda mevcut olduğu biliniyor.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Yağmurlukların üstüne yer alan bir not dikkat çekti. Kupa fotoğrafının üstüne yazılan notta "Bir defa giymek için tasarlandı, bir ömür saklanacak hatıraya dönüştü" yazıldı.

GS TARAFTARLARINA DAĞITILAN YAĞMURLUK

Ancak maçın ardından stadyumda dağıtılan yağmurluklar, sosyal medyada ve taraftar forumlarında tartışma konusu oldu. Galatasaray taraftarları, yönetim tarafından sağlanan bu ürünlerin kalitesi ve işlevselliğini eleştirdi.