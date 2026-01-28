FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA: Youssef Chermiti, N'Golo Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için özellikle golcü ve orta saha bölgelerinde önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Peki, Youssef Chermiti, N'Golo Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Tedesco, "Herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Burada olduğumdan beri bir forvet bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde önceliğinin golcü transferi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

İngiliz basınında yer alan son iddialara göre, Fenerbahçe bu doğrultuda sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı. Glasgow Rangers forması giyen genç forvet Youssef Chermiti için resmi temasların başladığı bildirildi.

YOUSSEF CHERMITI FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Rangers ile temasa geçtiği ve Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için 15 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu, 1.92 boyuyla dikkat çekiyor ve İskoçya Ligi'nde bu sezon 16 maçta 787 dakika süre alırken, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Ancak Rangers, Chermiti'yi devre arasında satmaya sıcak bakmıyor. Kulüp, Eylül ayında Everton'dan 8,6 milyon euro'ya transfer ettiği genç oyuncuyu şu an için bırakmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertli yönetim ise transferde ısrarcı bir tavır sergileyerek oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe taraftarları, Chermiti'nin yüksek fiziksel özellikleri ve golcü potansiyeliyle kanaryanın hücum hattına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyor. Ara transfer dönemi boyunca bu gelişmeler yakından takip edilecek.

N'GOLO KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde gündeme gelen bir diğer isim ise dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kanté. Foot Mercato kaynaklı haberlere göre, Al Ittihad kulübü Kanté'ye yeni bir sözleşme teklif etti ancak deneyimli oyuncu bu teklifi reddetti.

Suudi Arabistan ekibi, oyuncuyu bedelsiz olarak göndermek istemiyor ve bu nedenle Fenerbahçe ile Al Ittihad arasında ileri seviyede görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, N'Golo Kanté transferiyle orta sahada hem savunma hem de oyun kurma anlamında büyük bir güç kazanmayı hedefliyor.

Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, sadece saha performansı açısından değil, aynı zamanda kulüp prestiji ve taraftar motivasyonu açısından da büyük önem taşıyor. Ara transfer döneminde bu transferin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı futbol kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.