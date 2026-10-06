Fenerbahçe Tarfin isim sponsorunun yönetim kurulu başkanı Ali Emre Ballı öldü mü, neden öldü?

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Finans sektörünün tanınan isimlerinden Ali Emre Ballı'nın ölüm haberinin ardından, Tarfin ve Fenerbahçe arasındaki iş birliği de merak konusu oldu. İlk bilgilere göre Ballı'nın yaşamına son verdiği öne sürülürken, olayla ilgili resmi incelemenin sürdüğü öğrenildi. "Tarfin'in Yönetim Kurulu Başkanı kimdi, Fenerbahçe'den taziye mesajı geldi mi, sponsorluk anlaşması devam edecek mi?" sorularına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

TARFİN'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe basketbol takımlarının isim sponsoru olan Tarfin'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul'da ölü bulundu. Finans sektörünün tanınan isimlerinden Ballı'nın ölüm haberi, hem iş dünyasında hem de spor kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı. 1980 doğumlu iş insanının ölümüne ilişkin resmi inceleme sürüyor.

ALİ EMRE BALLI NEDEN ÖLDÜ?

Basına yansıyan ilk bilgilere göre Ali Emre Ballı'nın yaşamına son verdiği belirtiliyor. Olayın ardından güvenlik ekipleri ve savcılık, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı. Ballı'nın ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi, yürütülen soruşturmanın ve adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

TARFİN VE FENERBAHÇE İŞ BİRLİĞİ

Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarının isim sponsoru olarak spor kamuoyunda da tanınıyor. Ali Emre Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyor ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Ballı'nın ölümünün ardından sarı-lacivertli camiada da üzüntü yaşandı.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştıktan sonra 2001 yılında kendi şirketlerini kurarak girişimcilik hayatına adım attı. Zamanla banka dışı finans sektörüne yönelen Ballı; finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında faaliyet gösteren pek çok şirkette ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi.

FİNANS VE SPOR DÜNYASINDA ÜST DÜZEY GÖREVLER

Ballı, Finansal Kurumlar Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Adil Katılım Bankası ve Adil Varlık Yönetim başta olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarında da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ballı, spor yönetiminde de yer alarak Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmişti.

FON SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Ali Emre Ballı'nın adı son dönemde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin haberlerde de geçmişti. Soruşturma kapsamında Ballı hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmış, ancak bu tedbir kısa süre içinde kaldırılmıştı.