Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? FB Liverpool maç tarihi belli oldu mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için kura çekimi yapılırken Fenerbahçe'nin karşılaşacağı sekiz takım belli oldu. Sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında İngiltere temsilcisi Liverpool da yer aldı.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşmasının tarihi ve saati henüz netleşmedi. UEFA tarafından maçın tarihi 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8 Eylül'de oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak. Bu nedenle Fenerbahçe-Liverpool maçının hangi haftada oynanacağı ve karşılaşmanın başlama saati, UEFA'nın açıklayacağı programla kesinlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri Atletico Madrid (D), Liverpool (E), Aston Villa (D), Roma (E), Shakhtar (D), Villarreal (E), Slavia Prag (E) ve LASK (D) olarak belirlendi. Buna göre sarı-lacivertli ekip lig aşamasında sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Liverpool maçı da Fenerbahçe'nin bu aşamadaki sekiz karşılaşmasından biri olacak. Karşılaşmanın kesin tarihi ve saati açıklanana kadar maç programına ilişkin ayrıntılar netleşmiş olmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8-10 Eylül tarihleri arasındaki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. İkinci hafta maçları 13-14 Ekim, üçüncü hafta karşılaşmaları 20-21 Ekim, dördüncü hafta maçları 3-4 Kasım, beşinci hafta karşılaşmaları ise 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasının altıncı haftası 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yeni yılın ardından yedinci hafta karşılaşmaları 19-20 Ocak 2027'de, sekizinci ve son hafta maçları ise 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına geçilecek. Son 16 play-off turu maçları 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde, son 16 turu karşılaşmaları 9-10 ve 16-17 Mart 2027'de oynanacak. Çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan 2027, yarı final karşılaşmaları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali 5 Haziran 2027 tarihinde Madrid'de oynanacak.