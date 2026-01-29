FCSB-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ KADROSU: FCSB Fenerbahçe muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertli ekip, grup aşamasında kritik bir 3 puan alarak puanını 14'e yükseltmeyi ve üst turlara daha avantajlı bir konumda girmeyi hedefliyor. FCSB karşısına çıkacak olan takımın kadrosu ve muhtemel 11'ler, maç öncesi merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. FCSB Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Detaylar...

FCSB-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ KADROSU

FCSB: Tarnovanu, Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fenerbahçe'de sakatlık ve ceza durumu nedeniyle bazı isimler kadroda yer alamayacak. Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmazken, Jhon Duran ve Edson Alvarez'in ağrıları devam ediyor. Milan Skriniar ise sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Guendouzi, Musaba ve Mert Günok, FCSB deplasmanında görev yapamayacak.

FCSB FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Maç öncesinde teknik direktörün planladığı muhtemel 11'ler, hem savunma hem de hücum hattında stratejik değişiklikleri işaret ediyor:

Fenerbahçe muhtemel 11'i:

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür

Orta saha: Fred, Nene, Asensio

Hücum: Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

FCSB muhtemel 11'i:

Kaleci: Tarnovanu

Defans: Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic

Orta saha: Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti

Forvet: Alibec

Fenerbahçe, bu kadroyla deplasmanda puan ya da puanlar alarak grup aşamasını avantajlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Özellikle Talisca ve En-Nesyri ikilisi, gol yollarında takımın yükünü çekmesi beklenen isimler arasında.

MAÇIN ÖNEMİ VE STRATEJİK HEDEFLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Deplasmandan galibiyetle dönerek 14 puana ulaşmak, temsilcimizin grup aşamasını 9-16 arasında tamamlamasına ve play-off etabında nispeten daha kolay rakiplerle eşleşmesine olanak sağlayacak. Bu nedenle FCSB karşılaşması, hem skor hem de psikolojik üstünlük açısından kritik bir öneme sahip.

Teknik direktörün sakat ve cezalı oyunculara rağmen sahaya süreceği kadro, hem deneyimli hem de genç oyuncuların dengeli bir kombinasyonunu içeriyor. Savunmada Mert Müldür ve Oosterwolde'nin dinamizmi, orta sahada Fred ve Nene'nin oyun kurucu rolleri ve hücumda Kerem ile En-Nesyri'nin gol potansiyeli, Fenerbahçe'nin galibiyet şansını artıran etkenler olarak öne çıkıyor.