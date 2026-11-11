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Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik çalışmaları ve finans alanındaki yöneticilik görevleriyle tanınan isimler arasında yer alıyor. Marmara Üniversitesinde başlayan akademik kariyerini Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki görevlerle sürdüren Arıcan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Erişah Arıcan kimdir, serveti ne kadar? Erişah Arıcan kaç yaşında, nereli, eşi kim, hangi üniversiteden mezun? Detaylar haberimizde.

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademisyen ve finans alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuş bir isimdir. Akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır.

1990 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsüne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” başlıklı doktora teziyle doktor unvanını almıştır. 1999 yılında İktisat Politikası bilim dalında doçent, 2005 yılında ise profesör olmuştur.

Akademik çalışmalarını Türkiye ekonomisi, ekonomik sistemler, para ve banka, merkez bankacılığı, finansal piyasalar ve kurumlar üzerine yoğunlaştıran Arıcan'ın bu alanlarda çeşitli akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

ERİŞAH ARICAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erişah Arıcan'ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında paylaşılan bilgiler arasında doğrulanmış bir detay bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşı ve memleketine ilişkin kesin bir bilgi verilememektedir.

ERİŞAH ARICAN HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Erişah Arıcan, akademik kariyerini Marmara Üniversitesinde sürdürmüştür. 1988 yılında aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1990 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsüne geçmiştir.

1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora teziyle doktor unvanını alan Arıcan, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur.

ERİŞAH ARICAN'IN EŞİ KİM, ÇOCUKLARI VAR MI?

Erişah Arıcan'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu bilinmektedir. Ancak eşinin kim olduğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ERİŞAH ARICAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Erişah Arıcan'ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle mal varlığı veya toplam serveti hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.

ERİŞAH ARICAN'IN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Erişah Arıcan, akademik kariyerinin yanı sıra bankacılık ve finans alanında çeşitli idari görevler üstlenmiştir. Marmara Üniversitesindeki yöneticilik görevlerinin ardından Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde de görev almıştır.

Arıcan'ın kariyerindeki önemli tarihler ve görevleri şöyle:

1988: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1990: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsüne geçti.

1998-2006: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2005: Profesör unvanını aldı.

2006-2015: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü.

2015: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğüne atandı.

2016: Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

2018: Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

2018: Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

2021: Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi.

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik çalışmalarının yanı sıra üstlendiği yöneticilik görevleriyle finans ve bankacılık alanındaki kariyerini sürdürmüştür.