Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir mi, cezası ne zaman bitiyor? Avrupa maçlarında, USG maçında oynayabilir mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Eren Elmalı cezası ne zaman bitiyor? RAMS Park'ta oynanacak mücadelede İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

EREN ELMALI CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, disiplin sevklerinin Spor Toto Teşkilatı'ndan gelen listeler üzerinden yapıldığını belirterek bu listelerin eksik olduğu görüşünü Tahkim Kurulu'na sundu. Kulüp hukukçuları, bazı şirketlerden tam, bazılarından ise kısmi veri geldiğini; bir şirketten ise aktif olmadığı gerekçesiyle yanıt alınmadığını hatırlattı. Bu nedenle cezanın geçerliliğine ilişkin değerlendirmelerin eksik bilgi üzerinden yapıldığı vurgulandı.

Galatasaray, tüm yasal bahis şirketlerinden elde edilen verilerin eksiksiz şekilde paylaşılmadığı sürece verilen hak mahrumiyeti cezalarının sağlıklı değerlendirilemeyeceğini savundu. Hukukçular, listelerdeki olası eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi için savcılıktan resmi onay alınması gerektiğini belirterek Eren Elmalı'nın cezasının kaldırılması talebinde bulundu. Bu talep, mevcut sürecin yeniden incelenmesi gerektiği görüşüyle Tahkim Kurulu'na iletildi.

EREN ELMALI AVRUPA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLİR Mİ?

Eren Elmalı'ya verilen hak mahrumiyeti cezası, oyuncunun resmi maçlarda forma giymesini engelliyor. Galatasaray, cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na başvurdu ancak süreç henüz sonuçlanmadı. Sarı-kırmızılı hukukçular, tüm yasal bahis şirketlerinden alınan verilerin tam olarak sunulmadığı görüşünü dosyaya ekledi ve mevcut cezaların askıya alınması gerektiğini belirtti. Bu başvurunun değerlendirilmesi yapılmadan oyuncunun herhangi bir resmi karşılaşmada sahaya çıkması mümkün görünmüyor.

Kulüp yetkilileri, liste karmaşasının giderilmesi ve tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi adına bütün şirketlerden gelen bilgilerin tek bir çatı altında toplanmasının zorunlu olduğunu savunuyor. Tahkim Kurulu'ndan çıkacak karar, oyuncunun Avrupa maçlarında görev alıp alamayacağına yönelik süreci doğrudan etkileyecek.

EREN ELMALI USG UNION SAİNT-GİLLOİSE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Union Saint-Gilloise maçında Galatasaray'ın kadro planlamasında Eren Elmalı yer almayacak. Oyuncu, hakkındaki 45 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kulübün cezaya ilişkin itirazı Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilme aşamasında olduğu için oyuncunun durumunda bir değişiklik yaşanmadı. Bu sebeple sarı-kırmızılı ekip, Belçika temsilcisine karşı Eren Elmalı'dan yararlanamayacak.

Galatasaray, listelerdeki eksikliklerin giderilmesi ve tüm şirketlerden gelen verilerin eş zamanlı sunulması gerektiğini belirterek cezaların askıya alınması talebinde bulundu. Ancak başvuru sonuçlanmadan oyuncunun sahaya çıkamayacak. Bu nedenle Eren Elmalı, yarınki mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

GALATASARAY KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Mario Lemina ise Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası durumunun bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşeceği açıklanmıştı. Teknik ekip, oyuncunun son kontrollerinin tamamlanmasının ardından karar verecek.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Kazımcan Karataş, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında sahada olamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, eksik oyuncularına rağmen Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında önemli bir sınava çıkacak.