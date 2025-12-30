Erden Timur neden tutuklu? Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve NEF markasının kurucusu Erden Timur, spor ve iş dünyasını sarsan bir gelişmenin merkezinde. 26 Aralık'ta gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan Timur, 29 Aralık günü mahkeme kararıyla tutuklandı. Peki, Erden Timur neden tutuklu, ifadesinde ne dedi? Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur kimdir, kaç yaşında, nereli? Erden Timur'un eşi kim, çocuğu var mı? Erden Timur'un serveti ne kadar? Detaylar haberimizde.

ERDEN TİMUR NEDEN TUTUKLU?

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve NEF markasının kurucusu Erden Timur, spor dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişmenin merkezine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında, 26 Aralık'ta gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda Timur gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, futbol camiasından toplam 27 kişi gözaltına alınırken, Erden Timur'un da aralarında bulunduğu isimler adliyeye sevk edildi. 29 Aralık Salı günü mahkeme tarafından tutuklanan Timur'un, 2023-2025 yılları arasında "altın alım satımı" gerekçesiyle yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu gelişmeler, hem spor hem iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ERDEN TİMUR İFADESİNDE NE DEDİ?

Gözaltı sürecinde emniyette ifadesi alınan Erden Timur, yasa dışı bahis iddialarını net bir şekilde reddetti. İfadesinde, bahis sitesinde herhangi bir üyeliğinin olmadığını ve hiçbir şekilde bahis oynamadığını belirtti. Ayrıca, iş insanı Veysel Şahin'e yöneltilen sorularda, Şahin'in 24 daireyi 26 taksit ve emsal fiyatlarla satın aldığını ifade etti.

Bu açıklamalar, adli sürecin ilerleyen aşamalarında kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

GALATASARAY ESKİ YÖNETİCİSİ ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981'de Mersin'de doğmuş bir iş insanı ve avukattır. Galatasaray Sportif A.Ş.'de Başkanvekili olarak görev yapmış ve kulübe özellikle Nef Stadyumu projesiyle önemli katkılar sağlamıştır. Futbol ve basketbol alanlarında aldığı kararlarla adından söz ettiren Timur, iş dünyasında da Nef markasıyla gayrimenkul sektöründe öne çıkmıştır.

Eğitim hayatında Tarsus Amerikan Koleji ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Timur, London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başlamış ancak ailevi sebeplerle eğitimini tamamlayamamıştır. 2010 yılında Nef markasını kurarak İstanbul, Bodrum ve Londra gibi şehirlerde projeler geliştirmiştir.

ERDEN TİMUR KAÇ YAŞINDA?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 doğumlu olup 44 yaşındadır.

ERDEN TİMUR NERELİ?

Mersin doğumlu olan Erden Timur, Akdeniz kökenli iş insanları arasında öne çıkan isimlerden biridir.

ERDEN TİMUR NE İŞ YAPIYOR?

Erden Timur, Nef markasının kurucusu olarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. İstanbul başta olmak üzere Bodrum ve Londra'da markalı konut projeleri geliştiren Timur, aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş.'de üst düzey yönetici olarak kulüp projelerinde aktif rol almıştır. İş dünyasında yatırımlar ve sponsorluklar aracılığıyla tanınan Timur, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir.

ERDEN TİMUR'UN EŞİ KİM?

Erden Timur, uzun yıllardır Emine Timur ile evlidir. Üniversite yıllarında başlayan dostluk temelli bir ilişki, zamanla evlilikle taçlanmıştır..

ERDEN TİMUR'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Erden ve Emine Timur çiftinin iki çocuğu vardır: Ala Bade ve Yusuf Kenan. Çocuklarıyla birlikte özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Timur, aile hayatına önem veren bir profil çizmektedir.

ERDEN TİMUR SERVETİ NE KADAR?

Erden Timur, Nef markası ve gayrimenkul yatırımları sayesinde önemli bir servete sahiptir.