Jeffrey Epstein davası, modern tarihin en sarsıcı adli süreçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu dosya, yalnızca bireysel suçlamalarla sınırlı kalmayan; siyaset, finans, kraliyet çevreleri ve küresel elitler arasındaki karmaşık ilişkileri gün yüzüne çıkaran çok katmanlı bir skandalı temsil etmektedir. Peki, Epstein kimdir? Jeffrey Epstein dosyası nedir, belgelerde kimlerin adı geçiyor? Epstein olayı nasıl ortaya çıktı? Detaylar...

EPSTEIN KİMDİR?

1953 yılında New York'un Brooklyn semtinde doğan Jeffrey Edward Epstein, kariyerine mütevazı bir başlangıç yaparak öğretmenlik mesleğiyle adım attı. Ancak kısa süre içerisinde finans dünyasına yönelerek, milyarder bir yatırımcı kimliği kazandı. Epstein'ın bu hızlı yükselişi, yalnızca ekonomik başarıyla açıklanamayacak kadar dikkat çekiciydi.

Epstein, zamanla siyasetçiler, kraliyet ailesi mensupları ve dünyaca ünlü iş insanlarıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınmaya başladı. Karayipler'de bulunan Little Saint James adlı özel adası ve kamuoyunda "Lolita Express" olarak bilinen özel uçağı, onun lüks yaşam tarzının sembolleri hâline geldi.

Parıltılı hayatın arkasında ise, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik sistematik bir cinsel istismar ve insan ticareti ağı olduğu iddiaları yer aldı. Epstein, ilk kez 2008 yılında Florida'da çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılandı. 2019 yılında ise federal düzeyde cinsel amaçlı insan ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

10 Ağustos 2019'da, New York'taki hücresinde ölü bulundu. Resmî kayıtlara "intihar" olarak geçen bu ölüm, kamuoyunda hâlâ tartışılmakta ve çok sayıda soru işaretini beraberinde getirmektedir.

JEFFREY EPSTEIN DOSYASI NEDİR?

Jeffrey Epstein dosyası, yalnızca tek bir failin işlediği suçları değil; küresel ölçekte organize olduğu öne sürülen bir istismar ve insan kaçakçılığı ağını ifade etmektedir. Dosyada yer alan belgeler, Epstein'ın tek başına hareket etmediğine, aksine geniş bir çevre tarafından korunduğuna ve desteklendiğine dair iddialar içermektedir.

Dosyanın en kritik figürlerinden biri olan Ghislaine Maxwell, Epstein'ın eski sevgilisi ve suç ortağı olarak tanımlanmaktadır. Maxwell, reşit olmayan kız çocuklarını bu ağa dahil etmek ve "tedarik etmek" suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme sürecinde ortaya konan tanık ifadeleri, ağın sistematik bir yapıya sahip olduğu iddialarını güçlendirmiştir.

EPSTEIN BELGELERİNDE KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 3 milyon sayfayı bulan yeni belgeler, Epstein dosyasını yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı. Bu belgelerde, çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği iddia edilmektedir. Belgelerde yer alan isimler hakkında kesin yargılardan kaçınılmakta; ancak çeşitli e-posta yazışmaları, uçuş kayıtları ve tanık beyanları dikkat çekmektedir.

BELGELERDE ÖNE ÇIKAN İDDİALAR

Donald Trump: Belgelerde adının yüzlerce kez geçtiği, Epstein'ın bir kurbanla saatlerce vakit geçirdiğine dair e-posta kayıtlarının bulunduğu öne sürülmektedir.

Prens Andrew: "A" imzalı e-postalarda Buckingham Sarayı'ndaki mahremiyete değinildiği ve Rus bir kadınla tanıştırılma teklifinin yer aldığı iddia edilmektedir.

Elon Musk: Epstein'ın adasına seyahat ve parti organizasyonlarına dair yazışmalar bulunduğu, ancak adaya fiilen gittiğine dair kesin bir kanıt olmadığı belirtilmektedir.

Bill Gates: Epstein ile görüşmelerinin belgelerde yer aldığı, Gates'in ise bu iddiaları "saçma ve yanlış" olarak nitelendirdiği aktarılmaktadır.

Lord Mandelson: Epstein'dan toplamda 75.000 dolar ödeme aldığı iddiası belgelerde yer almaktadır.

EPSTEIN OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Epstein dosyasının Türkiye bağlantısı, uçuş kayıtlarında Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat isimlerinin yer almasıyla gündeme gelmiştir. Bu gelişme, dosyanın uluslararası boyutunu daha da derinleştirmiştir.

En dikkat çekici ve tartışmalı iddialardan biri, 1999 Marmara Depremi sonrasında kaybolan çocukların bir kısmının bu şebeke aracılığıyla ABD'ye kaçırıldığı yönündeki beyanlardır. Bazı mağdur avukatları ve tanıklar, Türkiye'den de çocukların bu istismar ağına dahil edildiğini ileri sürmüştür. Bu iddialar, henüz yargı kararıyla kesinleşmemiş olmakla birlikte, dosyanın hassasiyetini ve kapsamını gözler önüne sermektedir.