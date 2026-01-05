ENGELLİ MAAŞ ZAMMI 2026: Engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı yüzde kaç zamlandı?

2026 yılıyla birlikte engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca engelli vatandaş ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Engelli aylıkları, memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlendiği için her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2026 yılı engelli maaşı rakamları netleşmeye başladı. Peki, engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli maaşı yüzde kaç zamlandı? Detaylar...

2026 ENGELLİ MAAŞI BELLİ OLDU MU?

Engelli maaşlarının netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK verilerine göre, Aralık 2025 enflasyonu şöyle gerçekleşti:

Bir önceki aya göre artış: %0,89

Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış: %30,89

On iki aylık ortalamalara göre artış: %34,88

Bu rakamlar doğrultusunda memur maaş katsayısındaki yükseliş, engelli aylıklarına da yansıtıldı. Böylece 2026 yılı engelli maaşları resmi olarak belli olmuş oldu.

ENGELLİ MAAŞ ZAMMI 2026

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2025 enflasyon verileri, sosyal yardımlarda uygulanacak artışları da doğrudan etkiliyor. Memur maaş artış oranına göre şekillenen engelli maaşları, engel oranına göre farklı tutarlarda ödeniyor. Yeni yılda uygulanacak zamlar, sosyal destek ödemelerinden faydalanan vatandaşların bütçelerini doğrudan etkiliyor.

2026 ENGELLİ AYLIĞI/MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Engelli aylıkları, engel oranına göre iki farklı grupta ödeniyor. 2026 yılı Ocak ayında geçerli olacak maaşlar ise TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verilerine göre belirlendi.

Yüzde 40-69 engelli raporu olanlar: 5.103,33 TL

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanlar: 7.655,00 TL

Bu artış, memur maaş katsayısındaki yükselişle uyumlu şekilde hesaplanıyor ve engelli vatandaşların yaşam standartlarının korunmasına katkı sağlıyor.