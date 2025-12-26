Son günlerde Türkiye spor camiasında gündemi meşgul eden isimlerden biri Enes Bartan oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında adı geçen Enes Bartan kimdir, neden gözaltına alındı? Enes Bartan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ENES BARTAN KİMDİR?

Enes Bartan, güncel olarak Türkiye'de futbolda bahis soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerden biridir. Kamuya açık kaynaklarda hakkında detaylı biyografik bilgi bulunmamakla birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen 29 şüpheli arasında yer almaktadır. Soruşturma kapsamında Enes Bartan'ın futbolla doğrudan ilişkili olup olmadığı veya spor camiasındaki rolü net olarak açıklanmamıştır.

Enes Bartan, soruşturma listesinde yer alması sebebiyle medya ve kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline gelmiştir. Şu anda hakkında resmi makamlar tarafından yürütülen işlemler sürmektedir.

ENES BARTAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Enes Bartan ve 28 kişi, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapmış bazı isimler ile birlikte yürütülmektedir.

Toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bunların arasında 14 futbolcu, 1 eski kulüp yöneticisi ve farklı meslek gruplarından kişiler bulunmaktadır. Enes Bartan'ın gözaltı süreci, bu geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak değerlendirilmekte ve şu an itibarıyla tutuklu durumdadır.

Savcılık açıklamasında, 24 şüphelinin 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı belirtilmiş, dört şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği ifade edilmiştir. Enes Bartan ise operasyon kapsamında yakalanmış ve tutuklanmıştır.

ENES BARTAN KAÇ YAŞINDA?

Mevcut bilgiler doğrultusunda Enes Bartan'ın doğum tarihi veya yaşı kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

ENES BARTAN NERELİ?

Enes Bartan'ın memleketi veya kökeniyle ilgili de resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

ENES BARTAN NE İŞ YAPIYOR?

Enes Bartan'ın mesleki geçmişi hakkında detaylı bilgi paylaşılmamıştır.