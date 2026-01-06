En düşük emekli memur maaşı ne kadar? 2026 6 Ocak Emekli maaşları belli oldu mu?

2026 yılının ilk maaş takvimi yaklaşırken emekli memurlar için zamlı maaşlar netlik kazandı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte Ocak zammı oranları belirlenirken, "En düşük emekli memur maaşı ne kadar oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı. 6 Ocak itibarıyla geçerli olan artışlar; enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve ilave ödemelerle birlikte emekli maaşlarında önemli bir artışa işaret ediyor. Peki 2026 Ocak zammı sonrası emekli memurlar kaç lira maaş alacak, zamlı ödemeler hangi tarihte hesaplara yansıyacak? İşte detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşı yükseldi. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda; ek ödeme ve 1.000 TL ilave ücretle birlikte en düşük emekli aylığı 28.866 TL'ye çıktı. Böylece emeklilerin taban geliri yeni yılda önemli ölçüde artmış oldu.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2026 Ocak dönemi için emekli maaşlarına zam oranları statüye göre farklılık gösterdi.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 12,19 zamlı alacak.

Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18,60 oranında artıştan yararlanacak.

12 AYLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 34,88

TÜİK verilerine göre, 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 34,88 olarak hesaplandı. Bu oran; kira artışları başta olmak üzere birçok kalemde uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde temel kriter oldu.

ANA HARCAMA GRUBUNDA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

2025 Aralık verilerine göre, ana harcama grupları arasında en yüksek yıllık artış konut harcamalarında gerçekleşti. Konut grubunda yıllık artış oranı yüzde 49,45 olarak kaydedildi. Konutu; ulaştırma ve gıda harcamaları izledi. Bu tablo, barınma maliyetlerindeki artışın vatandaş üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 34,88

Konut ve iş yeri kira artış oranı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre belirlendi. Buna göre 2026 Ocak ayında uygulanacak kira zam oranı yüzde 34,88 oldu. Kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılar ve iş yeri sahipleri, yasal olarak bu oranı aşamayacak.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin 2026 Ocak zamları netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 12,19

Memurlar ve memur emeklileri: yüzde 18,60

olarak belirlendi. Zamlı maaşlar, Ocak ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.