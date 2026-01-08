EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yükselecek mi, Meclis'ten geçti mi?

Milyonlarca emekli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) gelecek son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Ak Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak. Emeklilerin merakla beklediği bu hamle, hem sosyal güvenlik alanında hem de ekonomik dengelerde önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yükselecek mi, Meclis'ten geçti mi? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA

Kanun teklifine ilişkin hazırlıklar tamamlandı ve teklif, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından meclise sunulacak. Teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılması ve fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026?

En düşük emekli aylığıyla ilgili net rakam, bugün yapılacak değerlendirme sonrası kesinleşecek. Milyonlarca emekli, maaşlarının ne kadar yükseleceğini öğrenmek için heyecanla bu gelişmeyi bekliyor.

Mevcut bilgiler ışığında, düzenlemenin emekli aylıklarında anlamlı bir artış sağlayacağı ve özellikle dar gelirli emeklilerin yaşam standardını iyileştirmeye yönelik adımlar içerdiği belirtiliyor. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşının artırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kanun teklifinde yer alan düzenleme, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini kapsıyor. AK Parti milletvekilleri, yaklaşık 15 maddelik teklif kapsamında emeklilerin maaşlarında artış sağlayacak değişiklikler üzerinde çalıştı.

Bu düzenlemeyle hedeflenen, ekonomik dalgalanmalara karşı emeklilerin alım gücünü korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek. Önümüzdeki günlerde Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından maaş artışının kesinleşmesi bekleniyor.

Kanun teklifi, henüz TBMM'de görüşülmedi. Yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak ve sürecin bundan sonra hız kazanması bekleniyor.

Teklifin yasalaşması için Meclis'te yapılacak değerlendirme ve oylama kritik öneme sahip. TBMM süreci tamamlandıktan sonra, en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı netleşecek.

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ 1270 LİRAYA YÜKSELECEK

Kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise asgari ücret işveren desteği. Teklife göre işveren desteği 1270 liraya çıkarılacak. Bu adım, hem çalışanların hem de işverenlerin ekonomik yükünü dengelemeye yönelik bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

FAHİŞ SİTE AİDATLARI DA TEKLİFE DAHİL EDİLDİ

Teklif kapsamında fahiş site aidatlarına da önemli düzenleme getiriliyor. Yeni düzenlemeye göre:

Site yönetimleri, demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetleri projelendirerek kat maliklerine sunacak.

Onaylanan hizmetler için belirlenen oranlarda aidat toplanacak, onay alınmadan aidat tahsilatı yapılamayacak.

Bu adım, aidatlarda şeffaflığı artırmayı, yüksek aidat ödemelerinin önüne geçmeyi ve suistimallerin önlenmesini hedefliyor.

TARIM ARAZİLERİ VE TAŞINMAZ HAK SAHİPLERİ İÇİN YENİ İMKAN

Kanun teklifi, ödeme yapılamamış veya başvurusu çeşitli nedenlerle tamamlanmamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir başvuru ve ödeme süresi tanıyacak. Bu sayede hak sahipleri mağduriyet yaşamadan haklarını kullanabilecek.