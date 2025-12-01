Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, cezasız ödeme için son tarih ne zaman ve mesai bitimiyle birlikte neler yaşanabilir? Ödemelerin süresini kaçıranlar için hangi adımlar gündeme gelecek? Detaylar haberin devamında yer alıyor. Emlak vergisinde cezasız ödeme için son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor?

EMLAK VERGİSİNDE CEZASIZ ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri için cezasız son gün 1 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödemelerin yapılması halinde mükellefler gecikme zammı veya ekstra bir ücret ödemeden vergilerini tamamlayabilirler.

SÜRE SAAT KAÇTA BİTİYOR?

1 Aralık 2025 günü mesai bitimi, emlak vergisi ödemeleri için son sınır olarak kabul ediliyor. Belediyelerin mesai saatleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak online ödemelerde de aynı günün mesai bitimi esas alınmaktadır. Mesai bitiminden sonra yapılan ödemelerde gecikme zammı uygulanacağı için vatandaşların bu süreyi aşmamaları önem taşıyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, Türkiye'de sahip olunan taşınmaz mallar üzerinden yıllık olarak ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Bina, arsa ve iş yerleri gibi taşınmazlar, vergiye tabi tutulur ve gayrimenkul sahipleri her yıl iki taksit halinde bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Vergi, belediyeler aracılığıyla tahsil edilir ve belediyelerin sunduğu hizmetlerin finansmanında kullanılır.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri birden fazla yöntemle yapılabiliyor. Vatandaşlar, TC kimlik numarası veya sicil numarası kullanarak belediyelerin veznelerinden, e-belediye platformlarından veya e-Devlet üzerinden ödeme yapabilirler. Ayrıca ödemeler posta çeki, kredi kartı ile online ödeme veya bankalar aracılığıyla havale/eft yöntemleriyle de gerçekleştirilebiliyor. Bu seçenekler, mükelleflere esneklik ve kolaylık sağlıyor.

EMLAK VERGİSİNDE SON ÖDEME GÜNÜ GEÇERSE NE KADAR FAİZ GELİR?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi son ödeme gününde yapılmazsa, mükelleflere aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Bu oran, ödemenin gecikme süresine göre artış gösterebilir ve kısa süreli gecikmeler bile ilerleyen dönemlerde daha yüksek maliyetlere yol açabilir. Verginin zamanında ödenmemesi, hem ek yükümlülük oluşturur hem de ileride ödenecek toplam vergi miktarını yükseltebilir.