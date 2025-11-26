Haberler

Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, gecikme zammı ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf?

Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, gecikme zammı ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf?
Güncelleme:
Türkiye'de gayrimenkul sahipleri için her yıl ödenmesi zorunlu olan emlak vergisi, ikinci taksit dönemiyle birlikte son ödeme tarihine yaklaşıyor. Peki, Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, gecikme zammı ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf? Detaylar haberimizde!

Türkiye'de gayrimenkul sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi, hem belediyelerin hizmetlerini sürdürmesi hem de vatandaşların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, gecikme zammı ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf? Detaylar...

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Gayrimenkul sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi, ikinci taksit süreciyle devam ediyor. Uzmanlar, vergi ödemelerinin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu yılın ikinci taksit ödeme süresinin 1 Aralık tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Borçlarını bu tarihe kadar ödemeyen vatandaşlar, aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak. Belediye veznelerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için dijital kanallardan ödeme yapmak büyük kolaylık sağlıyor.

Mülk sahipleri, vergi borçlarını hafta sonuna kadar tamamlamalı; aksi takdirde cezai işlem uygulanacak ve borç miktarı artacaktır.

Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, gecikme zammı ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf?

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi ödemeleri, teknolojik imkanlar sayesinde artık birkaç dakikada tamamlanabiliyor. Ödeme yöntemleri şunlardır:

E-DEVLET ÖDEME YÖNTEMİ

E-Devlet Kapısı üzerinden Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme hizmetine giriş yapılabilir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme" veya "Vergi Sorgulama ve Ödeme" yazın.

İlgili belediyeyi seçin.

Borç bilgileri görüntülendikten sonra kredi kartı, banka kartı veya EFT seçenekleriyle ödeme tamamlanabilir.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi web sitesi üzerinden de online ödeme yapılabilmektedir. Bu yöntem, e-Devlet dışında bir alternatif sunar ve güvenli bir dijital ödeme kanalıdır.

BELEDİYELER

Dijital kanalları kullanmayan vatandaşlar, bağlı bulundukları belediyenin Mali Hizmetler Birimi veznelerinden veya belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirebilirler. Bu yöntem, özellikle dijital erişimi kısıtlı vatandaşlar için önemlidir.

Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, gecikme zammı ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf?

EMLAK VERGİSİ GECİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak vergisi ödemelerini 1 Aralık tarihine kadar yapmayan mükellefler, aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı ile karşı karşıya kalacaktır.

Uzmanlar, bu oranın her ay borç tutarına eklendiğini ve kısa sürede borcun ciddi şekilde artabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, borcun son güne bırakılmaması, hem maddi kayıpların önlenmesi hem de belediye veznelerinde oluşabilecek yoğunluğun engellenmesi açısından kritik önem taşıyor.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni düzenleme çalışmalarıyla 2026 ve sonrası için aşırı emlak vergisi artışlarının sınırlandırılması hedefleniyor. Ancak bu düzenleme, mevcut yılın borçlarını kapsamayacak.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Her gayrimenkul sahibi emlak vergisi ödemekle yükümlü değildir. Belirli şartları taşıyan kişiler, vergiden tamamen muaf tutulur.

Vergiden muaf olan gruplar şunlardır:

Emekliler

Engelliler

Gaziler

Gelirini belgeleyemeyenler

