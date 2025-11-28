Haberler

Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman, gecikme faizi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman, gecikme faizi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödenir?
Güncelleme:
Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödeme süreci, 2025 yılının son taksit dönemine yaklaşırken yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri hâline geldi. Peki, Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman, gecikme faizi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödenir? Detaylar haberimizde!

2025 yılı emlak vergisi ödeme süreci milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiriyor. Vergi takviminin son dönemine girilirken, özellikle ikinci taksit için belirlenen son tarih ve olası gecikmelerde uygulanacak faiz oranları merak konusu.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak vergisi, bilindiği üzere iki taksit hâlinde ödeniyor. 2025 yılı için:

İlk taksit dönemi: 1 Mart – 31 Mayıs

İkinci taksit dönemi: 1 – 30 Kasım

Ancak bu yıl ikinci taksit süresinin son günü hafta sonuna denk geldiği için ödeme süresi otomatik olarak uzatıldı. Buna göre:

Emlak vergisi ikinci taksit için son gün: 1 Aralık 2025 Pazartesi

Bu nedenle mülk sahiplerinin mağduriyet yaşamamak adına ödemelerini bu tarihe kadar tamamlaması büyük önem taşıyor. Belediye sistemlerinde yaşanabilecek yoğunluk, işlem gecikmeleri ve teknik aksaklık riskleri göz önüne alındığında, son güne bırakmamak en doğru yaklaşım olacaktır.

Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman, gecikme faizi ne kadar? Emlak vergisi nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Son ödeme tarihinin geçilmesi halinde mükelleflerin gecikme zammı ödemesi gerekiyor. 2025 yılında uygulanmakta olan gecikme faiz oranı aylık bazda hesaplanıyor.

Güncel uygulamalara göre:

Gecikme durumunda aylık %3,7 oranında faiz tahsil ediliyor.

Bu oran, geciken her ay için borcun üzerine ekleniyor ve faiz günlük olarak işliyor. Dolayısıyla birkaç günlük gecikme bile ödeme miktarını artırabiliyor. Ayrıca belediyeler arasında uygulama farklılıkları görülebildiğinden, mükelleflerin borç durumunu kendi belediyelerinin sisteminden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Önemli not: 2026 ve sonrasındaki yıllarda fahiş emlak vergisi artışlarının önüne geçilmesi için Meclis'te görüşülmesi beklenen düzenleme, gecikme faiz oranı dışında verginin genel hesaplanma yöntemini de etkileyebilecek nitelikte.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, vatandaşlara kolaylık sağlayacak şekilde birçok farklı kanaldan yapılabiliyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli yöntemler şunlardır:

1. e-Devlet Üzerinden Ödeme

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama bölümüne "vergi sorgulama ve ödeme" yazın.

Açılan ekrandan borç tutarınızı görüntüleyebilir, online olarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yöntem özellikle şehir dışındaki mükellefler için büyük kolaylık sağlıyor.

2. Belediyelerin Resmî İnternet Siteleri

Bağlı bulunduğunuz belediyenin web sitesine giriş yaparak e-belediye hizmetleri üzerinden kredi veya banka kartıyla ödeme yapılabilir.

Birçok belediye 7/24 işlem imkânı sunuyor.

3. Belediye Mali Hizmetler Birimleri

Dileyen vatandaşlar borç sorgulama ve ödeme işlemlerini belediyenin veznelerinde yüz yüze de gerçekleştirebilir.

Nakit veya kartla ödeme seçenekleri bulunuyor.

4. Banka ve Alternatif Ödeme Yöntemleri

Bazı belediyelerde banka havalesi/EFT veya posta çeki yoluyla ödeme kabul edilebiliyor.

Bu yöntemlerin kullanılabilirliği belediyeye göre değiştiği için önceden kontrol etmek önemli.

