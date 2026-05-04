Emekliye ÖTV'siz araç listesi: ÖTV muafiyeti kapsamına olan araçlar hangileri? Emekliye ÖTV’siz araç Meclis'ten geçti mi?

Türkiye’de son dönemin en çok araştırılan konularından biri olan emeklilere ÖTV muafiyeti düzenlemesi, otomotiv piyasasında da büyük bir merak oluşturmuş durumda. Özellikle “emekliye ÖTV’siz araç alımı” iddiaları ve Meclis süreci, hem emekliler hem de otomobil sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ÖTV muafiyeti kapsamına olan araçlar hangileri? Emekliye ÖTV’siz araç Meclis'ten geçti mi? Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ

Emeklilere ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik teklifin yasalaşması halinde, belirli yerli üretim ve düşük motor hacmine sahip araçların kapsam dahilinde olması bekleniyor. Ancak şu an için resmi bir “kesinleşmiş liste” bulunmuyor. Sadece taslak düzenlemeler ve sektör beklentileri üzerinden muhtemel araçlar değerlendiriliyor.

2026 yılı piyasa koşulları ve yerli üretim kriterleri dikkate alındığında listede yer alması muhtemel modeller şunlar olarak öne çıkıyor:

Togg T10X

Togg T10F

Fiat Egea (Sedan ve Cross)

Renault Clio

Renault Megane Sedan

Dacia Duster (Türkiye üretim versiyonu)

Toyota Corolla

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Bu modellerin ortak noktası; yerli üretim oranı yüksek, ekonomik sınıfta yer alan ve düşük motor hacmi/elektrikli altyapıya sahip olmalarıdır. Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki bu liste resmi değil, düzenleme yasalaşırsa oluşabilecek potansiyel çerçevedir.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

Meclis’te görüşülen teklif metni incelendiğinde, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamadığı açık şekilde görülüyor. Bu yönüyle teklif, genel bir indirim ya da geniş kapsamlı bir destekten ziyade belirli gruplara yönelik sınırlı bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Taslak metne göre ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülen kesimlerin başında 5362 sayılı Kanun kapsamında yer alan esnaf ve sanatkâr emeklileri ile Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler bulunuyor. Buna karşılık SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin mevcut düzenlemede yer almadığı görülüyor.

Teklifte dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise kullanım sınırı. Buna göre hak sahiplerinin bu muafiyetten yalnızca belirli bir süre içinde, yani 10 yılda bir kez yararlanabileceği ifade ediliyor. Ayrıca araç seçiminde yerli üretim oranı ve motor hacmi gibi teknik kriterlerin belirleyici olacağı öngörülüyor. Bu durum, özellikle ekonomik sınıftaki araçların ön plana çıkacağını gösteriyor.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV muafiyeti getiren düzenleme şu an itibarıyla yasalaşmış değildir. Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyon aşamasında değerlendirilmekte olup henüz Genel Kurul’da kabul edilmemiştir.

Mevzuat sürecine göre bir düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı onayından geçmesi ve son olarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Bu aşamalar tamamlanmadığı için emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti şu an için uygulanmamaktadır.

Dolayısıyla mevcut durumda emeklilerin araç alımlarında herhangi bir ÖTV indirimi ya da muafiyet hakkı bulunmamaktadır. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise Meclis görüşmelerinin tamamlanmasına bağlıdır.