Türkiye'de otomobil piyasasını kökten değiştirebilecek yeni bir vergi düzenlemesi tartışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan teklif, emekli esnaf ve çiftçilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasını öngörüyor. Düzenleme henüz yasalaşmış değil; ancak otomotiv sektöründe ve ikinci el araç piyasasında şimdiden önemli tartışmaların başlamasına neden oldu. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç yasalaşırsa hangi araç ne kadar olacak? Emekliye ÖTV'siz araç listesinde hangi araçlar var? Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ YASALAŞIRSA HANGİ ARAÇ NE KADAR OLACAK?

Uzmanların hesaplamalarına göre, ÖTV muafiyeti uygulanması halinde birçok popüler modelin fiyatında ciddi düşüşler yaşanabilir. Özellikle orta segment ve giriş seviyesi araçlar, emekliler için daha ulaşılabilir hale gelebilir.

Piyasa analizlerine göre bazı modellerde oluşabilecek fiyat değişimleri şöyle öngörülüyor:

Toyota Corolla: yaklaşık 1 milyon 11 bin 428 TL

Opel Corsa: yaklaşık 758 bin 823 TL

Fiat Egea Sedan: yaklaşık 805 bin 657 TL

Örneğin liste fiyatı yaklaşık 1 milyon 770 bin TL olan Toyota Corolla modelinin ÖTV muafiyetiyle yaklaşık 750 bin TL daha düşük bir seviyeye gerileyebileceği ifade ediliyor. Bu tür bir fiyat değişimi yalnızca sıfır araç pazarını değil, aynı modelin ikinci el fiyatlarını da doğrudan etkileyebilir.

Ekonomistlere göre bu durum "zincirleme fiyat etkisi" yaratabilir. Çünkü sıfır araç fiyatı düştüğünde ikinci el piyasasında da doğal olarak bir fiyat düzeltmesi oluşur. Özellikle son yıllarda yüksek fiyatlar nedeniyle araç değiştiremeyen emekliler için bu düzenleme önemli bir fırsat anlamına gelebilir.

Ancak sektör temsilcileri bir noktaya dikkat çekiyor: Eğer talep çok hızlı artarsa, bayilerde araç bulunurluğu tekrar sorun haline gelebilir. Bu nedenle düzenlemenin yerli üretimi teşvik edecek şekilde sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı da Meclis görüşmelerinde tartışılan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİNDE HANGİ ARAÇLAR VAR?

Taslak düzenleme henüz kesinleşmediği için resmi bir araç listesi açıklanmış değil. Ancak otomotiv uzmanları, fiyat avantajı nedeniyle özellikle giriş ve orta segment modellerin emekliler tarafından daha çok tercih edileceğini değerlendiriyor.

Şu aşamada düzenlemeden en çok etkilenmesi beklenen modeller arasında şunlar öne çıkıyor:

Toyota Corolla

Opel Corsa

Fiat Egea Sedan

Bu modeller hem Türkiye pazarında yüksek satış rakamlarına sahip olması hem de fiyat segmenti açısından geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi nedeniyle öne çıkıyor.

Özellikle Fiat Egea Sedan gibi modeller, Türkiye'de üretilmesi nedeniyle olası yerli üretim teşvikli bir düzenlemede daha avantajlı konuma gelebilir. Bu nedenle otomotiv sektörü temsilcileri, düzenlemenin yerli üretim kriteri içerip içermeyeceğini yakından takip ediyor.

EMEKLİ ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

Taslak metinde yer alan bilgilere göre ÖTV muafiyeti belirli şartlara bağlı olacak. Düzenleme yasalaşırsa emeklilerin bu haktan yararlanabilmesi için bazı kriterleri yerine getirmesi gerekecek.

Öne çıkan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Tek seferlik kullanım:

Muafiyet hakkı emeklilik tarihinden itibaren yalnızca bir kez kullanılabilecek.

5 yıllık süre sınırı:

Emekliler bu hakkı emeklilik tarihinden sonra 5 yıl içinde kullanabilecek. Bu süre içerisinde kullanılmayan hak geçerliliğini kaybedecek.

Satış ve devir yasağı:

ÖTV muafiyetiyle satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya başka bir kişiye devredilemeyecek.

Bu şartların temel amacı, düzenlemenin ticari kazanç amacıyla kullanılmasını engellemek ve gerçekten ihtiyaç sahibi emeklilerin faydalanmasını sağlamak olarak açıklanıyor.