Emeklilere bayramda bir maaş ikramiye mi verilecek? Emekli bayram ikramiyesi 1 maaş mı olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri...

Bayram ikramiyeleri, milyonlarca emekli için yılın en önemli ekonomik desteklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ocak ayında yapılan maaş artışlarının ardından gözler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yapılacak ödemelere çevrildi. Peki, emeklilere bayramda bir maaş ikramiye mi verilecek? Emekli bayram ikramiyesi 1 maaş mı olacak? Detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAMDA BİR MAAŞ İKRAMİYE Mİ VERİLECEK?

Halen 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin artırılması tartışılırken, kulislerde daha farklı ve gelir odaklı bir formül üzerinde duruluyor.

Ekonomist Muhammed Bayram, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, devletin temel önceliğinin en düşük emekli maaşını desteklemek olduğunu belirtti. Bayram, hayat pahalılığının farkında olunduğunu ve bu doğrultuda yeni destek modelleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda, bayram ikramiyelerinin herkese aynı tutarda verilmesi yerine, gelir düzeyi düşük emeklilere öncelik tanınması planlanıyor. Böyle bir model, en düşük maaşı alan emekliler için bayram başına bir maaş tutarında ödeme yapılmasını öngörüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 1 MAAŞ MI OLACAK?

Kulislerde konuşulan formüle göre, düşük gelirli emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş tutarında ikramiye verilmesi seçeneği gündemde. Bu durumda, düşük maaşlı emekliler için bayram başına yaklaşık 10 bin TL, iki bayramda ise toplam 20 bin TL ödeme yapılması söz konusu olabilecek.

DÜŞÜK GELİRLİ EMEKLİLER İÇİN ÖNCELİKLİ DESTEK

Yeni model, bayram alışverişi ve temel ihtiyaçların karşılanmasında düşük gelirli emeklilere ek destek sağlamayı hedefliyor. Hedef, yalnızca mevcut ikramiyeyi artırmak değil; sosyal yardımın daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak.

YÜKSEK MAAŞ ALANLARA DAHA DÜŞÜK İKRAMİYE

Formüle göre, yüksek maaş alan emekliler daha düşük tutarda ikramiye alacak. Bu uygulamada, hane içi gelir tespiti yapılacak ve toplam hane geliri asgari ücretin altında kalan emekliler desteklenecek. Serveti veya yüksek geliri olan kişiler ise ikramiyeden sınırlı oranda yararlanacak.

BAYRAM İKRAMİYE ARTIŞINDA YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bayram ikramiyelerinde artış yapılabilmesi için kanun değişikliği şart. Mevcut yasal düzenleme değiştirilmediği sürece, geçen seneki rakamlar geçerliliğini koruyacak.

Süreç şu adımlarla ilerleyecek:

Düzenleme TBMM'ye sunulacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bu adımlar tamamlandığında, yeni ikramiye modelinin uygulanması resmileşmiş olacak.

BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

Bayram ikramiyeleri, genellikle bayramdan 7–10 gün önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler, emekli maaş alma günlerine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor.