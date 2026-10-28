Emekli zammı SON DAKİKA! Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, refah payı verilecek mi?

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Emekli maaşlarına yönelik ek zam beklentisi, 2027 Ocak ayı öncesinde yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu ve gerekli yasal düzenlemeyi yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini açıklaması, milyonlarca emeklinin gözünü yeni düzenlemeye çevirdi. Seyyanen zam, refah payı ve yaş kriterine göre farklı artış seçenekleri değerlendirilirken emekli maaşlarına ne kadar ek ödeme yapılacağı henüz netleşmedi. Peki, emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, 65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam verilecek mi? İşte emekli zammına ilişkin son gelişmeler…

EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik olası düzenleme, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu belirtti. Erdoğan, gerekli yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından emekli maaşlarına rutin enflasyon artışının yanı sıra ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. AK Parti grubunda yürütülen çalışmalarda farklı seçeneklerin değerlendirildiği belirtilirken düzenlemenin kapsamı ve uygulama yöntemi henüz kesinleşmedi.

Emeklilere ek zam yapılmasına ilişkin kesinleşmiş bir zam oranı, ödeme tutarı veya yürürlük tarihi bulunmuyor. Nihai kararın yapılacak çalışmalar ve yasal düzenleme sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM MI, REFAH PAYI MI VERİLECEK?

Emekli maaşlarında iyileştirme yapılması halinde gündeme gelebilecek seçenekler arasında seyyanen zam ve refah payı bulunuyor. Taslak çalışmalarda, mevcut enflasyon artışına ek olarak emeklilerin gelirini artırabilecek farklı modeller üzerinde duruluyor.

Seyyanen zam uygulanması durumunda, belirlenen tutarda maaşlara ilave artış yapılması söz konusu olabilecek. Refah payı verilmesi halinde ise emekli maaşlarına enflasyon kaynaklı artışın üzerinde ek bir oran yansıtılabilecek.

Ancak hangi yöntemin uygulanacağı, zam miktarının ne kadar olacağı ve düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağı konusunda kesinleşmiş bir karar açıklanmadı. Bu nedenle emekli maaşlarına yapılabilecek ek artış için şimdiden belirli bir tutar üzerinden hesaplama yapılamıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE DAHA FAZLA ZAM MI YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda yaş kriterine göre farklılaştırılmış iyileştirme seçeneği de gündeme geldi. AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 60 veya 65 yaş sınırlarının değerlendirmelerde ölçüt olarak kullanılması üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda özellikle 65 yaş üstündeki emeklilere daha yüksek refah payı ya da seyyanen artış verilmesi ihtimali konuşuluyor. Böyle bir modelin hayata geçirilmesi halinde emeklilerin yaş gruplarına göre farklı tutarlarda veya oranlarda iyileştirmeden yararlanması gündeme gelebilecek.

Bununla birlikte 65 yaş üstündeki emeklilere daha fazla zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Yaş sınırının nasıl belirleneceği, hangi emeklilerin kapsama alınacağı ve olası artışın tutarı, düzenlemenin ayrıntılarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLER İLE ÇALIŞMAYAN EMEKLİLER AYRILACAK MI?

Emekli maaşlarına yönelik taslak çalışmalarda, çalışma hayatını sürdüren emekliler ile çalışmayan emeklilerin durumunun ayrı değerlendirilmesi seçeneği de gündeme geliyor. Aktarılan bilgilere göre yaş, prim gün sayısı ve ekonomik koşullar gibi kriterler üzerinde duruluyor.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında yapılabilecek değerlendirmelerin de çalışmalara dâhil edilmesi öngörülüyor. Bu yaklaşım çerçevesinde emeklilerin gelir durumlarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınabileceği belirtiliyor.

Ancak çalışan ve çalışmayan emekliler arasında farklı bir zam uygulaması yapılıp yapılmayacağı henüz kesinleşmedi. Hangi kriterlerin esas alınacağı ve bu kriterlerin maaş artışlarına nasıl yansıtılacağı, düzenleme netleştiğinde belli olacak.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin ümit edildiği belirtildi. Bu açıklama, çalışmaların yıl sonuna kadar sonuçlandırılmasının hedeflendiğine işaret ediyor.

Buna karşın ek zam düzenlemesinin yürürlüğe gireceği kesin tarih ve ilave ödemenin hangi ay yapılacağı henüz açıklanmadı. Düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflenmesi, ödemenin belirli bir tarihte yapılacağının kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Emekli maaşlarına ilişkin nihai takvim, düzenlemenin hazırlanması ve TBMM’deki yasal sürecin tamamlanmasının ardından belli olacak.

OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışında, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı esas alınacak.

Gündemdeki ek zam çalışması, rutin maaş artışına ilave bir iyileştirme yapılması ihtimali üzerinden değerlendiriliyor. Enflasyon zammının yanı sıra refah payı veya seyyanen artış uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

2027 Ocak emekli maaşı zammının kesin oranı, ilgili dönemin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Olası ek düzenlemenin kapsamı ve tutarı da resmî açıklamalar doğrultusunda netlik kazanacak. Emekliler, seyyanen zam, refah payı ve yaş kriterine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.