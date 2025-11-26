Haberler

Elektrik faturası desteği aylık sınırı kaç TL, sınırı geçen vatandaşlar ne kadar ödeyecek? Faturalarda devlet desteği kimlere verilir?

Elektrik faturası desteği aylık sınırı kaç TL, sınırı geçen vatandaşlar ne kadar ödeyecek? Faturalarda devlet desteği kimlere verilir?
Güncelleme:
Elektrik faturası desteği ve aylık sınırı hakkında bilgi verildi. Bu desteğin kimlere verildiği ve aylık sınırın ne kadar olduğu açıklandı. Ayrıca, bu sınırı aşan vatandaşların ne kadar ödeyeceği hakkında da bilgilendirme yapıldı. Peki, Elektrik faturası desteği aylık sınırı kaç TL, sınırı geçen vatandaşlar ne kadar ödeyecek? Faturalarda devlet desteği kimlere verilir? Elektrik faturası desteği aylık sınırda kimler muaf? Uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar haberimizde!

1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni elektrik faturası düzenlemesi, milyonlarca aboneyi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni sistem, özellikle yıllık elektrik tüketimi yüksek olan kullanıcıları kapsıyor ve devlet desteğinin sınırlarını net bir şekilde belirliyor. Peki, Elektrik faturası desteği aylık sınırı kaç TL, sınırı geçen vatandaşlar ne kadar ödeyecek? Faturalarda devlet desteği kimlere verilir? Detaylar...

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ AYLIK SINIRI KAÇ TL?

Yeni düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh sınırını aşan kullanıcılar devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sınır, aylık ortalama 333 kilovatsaate denk geliyor. Güncel tarifeye göre bu miktarın faturası 984 TL olarak hesaplanıyor.

Bu durum, tüketimini sınırın altında tutan abonelerin destekten faydalanmasını sağlarken, sınırı aşan kullanıcılar için faturanın tamamını ödeme zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ AYLIK SINIRI GEÇEN VATANDAŞLAR NE KADAR ÖDEYECEK?

Yeni sistemde, aylık 984 TL'lik sınırı aşan vatandaşlar, tüketiminin tamamını ödemekle yükümlü olacak. Örnek vermek gerekirse; aylık 400 kWh elektrik tüketen bir kullanıcı, sınırı aşan kısmın devlet desteğinden faydalanamayacak ve fazla kullanımın tamamını kendi cebinden ödeyecek.

Uzmanlar, bu değişiklikle birlikte yaklaşık 2,5 milyon abonenin devlet desteğinden faydalanamayacağını belirtiyor. Bu aboneler, toplam mesken kullanıcılarının yaklaşık %6'sını oluşturuyor.

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Elektrik faturalarında devlet desteği, öncelikle düşük ve orta tüketimli hanelere uygulanacak. Düşük kademede (günlük 8 kWh altı tüketim) kullanıcılar, yaklaşık %57 oranında sübvansiyon alabilecek. Yüksek kademede (günlük 8 kWh ve üzeri) ise destek oranı %36 seviyesinde olacak.

Ayrıca devlet desteği, elektrik tüketiminin önemli bir bölümünü karşılayacak şekilde yapılandırılmış olup, toplam mesken tüketiminin yaklaşık %29'unu kapsayan 23 teravatsaatlik bir tüketim, son kaynak tedariki kapsamında değerlendirilecek.

LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

Yeni düzenlemede, sınırın altında kalan aboneler önemli ölçüde destek alacak. Günlük 8 kWh altındaki tüketim için sağlanacak destek yaklaşık %57, daha yüksek tüketim için ise yaklaşık %36 oranında olacak. Bu oranlar, kullanıcıların faturalarında ciddi bir indirim sağlayacak ve düşük tüketimli hanelerin yükünü hafifletecek.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Yeni uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçirilecek. Yani 2026 yılı itibarıyla tüm aboneler, yeni sınır ve destek oranlarına göre faturalarını ödeyecek. Uzmanlar, bu tarihten itibaren kullanıcıların faturalarını daha bilinçli takip etmesinin önemli olacağını vurguluyor.

UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Yeni düzenlemede bazı özel kullanıcılar ve kurumlar destek kapsamı dışında tutulacak. Muafiyet kapsamında olanlar şunlardır:

AFAD geçici barınma evleri

Camiler, Kur'an kursları, cemevleri ve diğer ibadethaneler

Sağlık nedeniyle cihaza bağlı vatandaşlar

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler

Tarımsal faaliyet gösteren aboneler

Belediye içme suyu abonelikleri

Bu gruplar, herhangi bir sınır ya da destek kısıtlamasına tabi olmadan elektrik tüketimlerini sürdürebilecek.

