Türkiye genelinde 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazası bulunan Ekleristan, son dönemde mali krizle karşı karşıya kaldı. Peki, Ekleristan konkordato mu ilan etti, neden? Ekleristan sahibi kim? Detaylar...

EKLERİSTAN KONKORDATO MU İLAN ETTİ?

Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan, Türkiye genelinde 60 şehirde 400'ün üzerinde mağazasıyla faaliyet gösterirken, mali kriz nedeniyle mahkemeye başvurdu. Şirketin talebi üzerine Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan ve bağlı 3 şirket için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu karar, Ekleristan'ın malvarlıklarını koruma altına alırken, yeni icra ve iflas takiplerini durdurdu. Uzmanlar, geçici mühletin şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesi ve borçlarını yapılandırması için kritik bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Ekleristan'ın konkordato başvurusu, zincir market ve gıda sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalar için de finansal uyarı niteliği taşıyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar, özellikle perakende zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor.

EKLERİSTAN NEDEN KONKORDATO İLAN ETTİ?

Ekleristan'ın konkordato ilan etmesinin arkasındaki temel neden, şirketin mali krizle baş edememesi olarak öne çıkıyor. 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekleristan, hızlı mağaza açılışları ve genişlemenin getirdiği operasyonel maliyetler nedeniyle nakit akışında ciddi sorunlar yaşadı.

Mali uzmanlar, Türkiye genelinde 400'ün üzerinde mağaza işleten bir zincirin operasyonel giderlerinin hızla artmasının, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde borçlanmayı artırdığını vurguluyor. Konkordato süreci, Ekleristan'a borçlarını yeniden yapılandırma ve faaliyetlerini sürdürebilme imkânı sağlıyor.

Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet, şirketin mevcut borçlarını değerlendirmesi ve alacaklılarla anlaşma zemini hazırlaması için kritik bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu süreçte yeni icra ve iflas işlemlerinin durdurulması, firmanın işleyişini kesintisiz sürdürmesine olanak tanıyor.

EKLERİSTAN SAHİBİ KİM?

Ekleristan, aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yönetimi ve stratejik kararları, kurucu ve şirket sahipleri tarafından yürütülüyor.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, Türk Ticaret Kanunu'na göre, borçlu bir şirketin veya kişinin mali kriz nedeniyle borçlarını ödeyememesi durumunda, alacaklılarla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmasını sağlayan hukuki bir süreçtir. Başka bir deyişle, konkordato, iflasın önüne geçmek ve şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için mahkeme gözetiminde yapılan bir "borç erteleme ve yeniden ödeme planı"dır.