Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. halka arz sürecine ilişkin talep toplama işlemleri 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz büyüklüğü 2,3 milyar TL olarak açıklanırken, şirketin halka açıklık oranı %16,25 seviyesinde olacaktır. Toplamda 52 milyon adet lot dağıtımı planlanmaktadır. Peki, Ekinciler Demir halka arz (EKDMR) kaç lot verir, halka arz katılım endeksine uygun mu? Ekinciler Demir Çelik halka arz hangi bankalarda var? Detaylar...

EKİNCİLER DEMİR HALKA ARZ (EKDMR) KAÇ LOT VERİR?

Ekinciler Demir Çelik halka arzında yatırımcılara dağıtılacak pay miktarı, katılım sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Olası dağıtım senaryoları aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

150 Bin katılım ~ 138 Lot (6210 TL)

250 Bin katılım ~ 83 Lot (3735 TL)

350 Bin katılım ~ 59 Lot (2655 TL)

500 Bin katılım ~ 42 Lot (1890 TL)

700 Bin katılım ~ 30 Lot (1350 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (855 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 13 Lot (585 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)

Bu dağılım, toplam talep yoğunluğuna bağlı olarak yatırımcılara düşebilecek ortalama lot miktarını göstermektedir. Halka arz sürecinde nihai dağıtım, kesin katılımcı sayısına göre netleşecektir.

EKİNCİLER DEMİR HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ekinciler Demir Çelik (EKDMR) halka arzı, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda katılım endeksine uygun değildir. Bu durum, katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırım yapan yatırımcılar açısından belirleyici bir kriter olarak öne çıkmaktadır.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ekinciler Demir Çelik halka arzı, geniş bir aracı kurum ve banka ağı üzerinden yatırımcılara sunulmaktadır. Talep toplama sürecine katılım sağlanabilecek kurumlar aşağıdaki gibidir:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

BTC Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

InvesAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Bankası A.Ş.