Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arz süreci, sermaye piyasalarında yatırımcıların dikkatle takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Şirketin SPK onayı almasının ardından belirlenen tarihlerde talep toplama sürecinin resmen başlayacağını gösteriyor. Peki, Ekinciler Demir Çelik kaç lot verir? Ekinciler Demir Çelik halka (EKDMR) arz halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, sahibi kim? Detaylar...

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?

Ekinciler Demir Çelik halka arzında yatırımcılara verilecek lot miktarı, toplam katılımcı sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda olası katılım senaryolarına göre tahmini dağıtımlar yer almaktadır:

150 Bin katılım ~ 138 Lot (6210 TL)

250 Bin katılım ~ 83 Lot (3735 TL)

350 Bin katılım ~ 59 Lot (2655 TL)

500 Bin katılım ~ 42 Lot (1890 TL)

700 Bin katılım ~ 30 Lot (1350 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (855 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 13 Lot (585 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)

Bu dağılım, halka arzlara olan yoğun ilgiye bağlı olarak yatırımcı başına düşen payın değişebileceğini göstermektedir. Özellikle yüksek katılım senaryolarında lot başına düşen miktar azalırken, düşük katılımda yatırımcıların daha fazla pay alma ihtimali artmaktadır.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ekinciler Demir Çelik halka arzının katılım endeksi uygunluğu yatırımcılar açısından kritik bir detaydır. Yapılan açıklamalara göre Ekinciler Demir Çelik (EKDMR) halka arzı katılım endeksine uygun değildir.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ekinciler Demir Çelik halka arzına birçok banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilmektedir. Türkiye’nin önde gelen bankaları ve yatırım kuruluşları bu süreçte yer almaktadır.

Halka arza katılım sağlanabilecek başlıca kurumlar şunlardır:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, VakıfBank, QNB Bank, Yapı Kredi Bankası, DenizBank, TEB, ING Bank, Fibabanka ve daha birçok yatırım kuruluşu ile geniş bir dağıtım ağı oluşturulmuştur.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK SAHİBİ KİM?

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin ortaklık yapısı oldukça net bir şekilde belirlenmiş durumdadır. Şirketin sermaye yapısında %5 ve üzerinde paya sahip 6 ortak bulunmaktadır.

Ortaklık dağılımı şu şekildedir:

Ekinciler Holding: %54,71

Faruk Ekinci: %6,47

Namık Kemal Ekinci: %6,47

Haluk Ekinci: %6,47

Tarık Ekinci: %6,47

Sıdıka Baytan: %6,47

Bu yapı, şirketin büyük oranda Ekinciler Holding kontrolünde olduğunu göstermektedir. Aile bireyleri arasında dağıtılmış ortaklık yapısı ise şirketin yönetimsel sürekliliğini destekleyen bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN

Ekinciler Demir Çelik halka arz süreci için takvim netleşmiştir. SPK onayı sonrasında belirlenen tarihlere göre talep toplama işlemleri:

13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.