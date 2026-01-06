EFT ve havale işlemlerinde alt sınır ve tavan ücretler ne kadar oldu 2026? EFT ve havale ücretlerine zam

Türkiye'de milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren EFT ve havale işlem ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda, bankacılık hizmetlerine uygulanan ücret tarifeleri mevzuat gereği otomatik olarak güncellendi. Peki, EFT ve havale işlemlerinde alt sınır ve tavan ücretler ne kadar oldu 2026? EFT ve havale ücretlerine gelen zam oranının detayları...

EFT VE HAVALE ÜCRETLERİNE ZAM

TÜFE artış oranının yüzde 30,9 olarak açıklanmasının ardından, EFT ve havale ücretlerinde de aynı oranda artış gerçekleşti. Bankacılık sektöründe yürürlükte olan düzenlemeler gereği, her yıl ocak ayı itibarıyla uygulanan bu güncelleme, 2026 yılına girerken transfer ücretlerini kesinleştirdi.

Söz konusu artış, hem bireysel hem de ticari bankacılık müşterilerini doğrudan etkiliyor. Özellikle sık para transferi yapan kullanıcılar için işlem başına alınan komisyon tutarları, yeni tarifeyle birlikte daha belirgin hale geldi. Bankalar, işlem tutarına göre kademeli bir ücretlendirme uygulamaya devam ederken, zam oranı tüm dilimlerde aynı oranda yansıtıldı.

Bu kapsamda EFT ve havale işlemleri artık 2026 yılı boyunca belirlenen yeni ücretler üzerinden gerçekleştirilecek.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE ALT SINIR VE TAVAN ÜCRETLER NE KADAR OLDU 2026?

Yeni düzenleme ile birlikte EFT ve havale işlemlerinde uygulanacak alt sınır ve tavan ücretler de netlik kazandı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, işlem tutarına bağlı olarak bankaların alabileceği komisyon miktarları üç ana kademede belirlendi.

ALT SINIR: DÜŞÜK TUTARLI TRANSFERLER

2026 yılı itibarıyla 8.300 TL'ye kadar olan EFT ve havale işlemlerinde uygulanacak işlem ücreti 8,37 TL olarak belirlendi. Bu tutar, en düşük para transferleri için alınabilecek asgari komisyonu ifade ediyor.

ORTA KADEME: STANDART PARA TRANSFERLERİ

8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki EFT ve havale işlemlerinde ise banka müşterileri 16,76 TL işlem ücreti ödeyecek. Bu dilim, bireysel kullanıcıların en sık karşılaştığı transfer aralığı olarak öne çıkıyor.

TAVAN ÜCRET: YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER

Yeni tarifeye göre 399.000 TL ve üzerindeki yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinde bankalar, işlem başına 209,38 TL kesinti yapabilecek. Bu rakam, 2026 yılı için uygulanacak azami (tavan) ücret olarak kayıtlara geçti.